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20款App被爆偷傳用戶資料給臉書！Spotify、Skyscanner都入列

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▲臉書,Facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲包括Spotify、Trip Advisor等知名應用程式在內，有20款App在未經用戶同意情況下，將用戶資料傳給了臉書。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

去年臉書（Facebook）的隱私權醜聞不斷，但新的一年到來，臉書仍擺脫不了這些罪名。隱私機構隱私國際（Privacy International）上周發布報告指出，包括Spotify、Trip Advisor、Skyscanner等知名應用程式在內，有20款App在未經用戶同意情況下，將用戶資料傳給了臉書。

隱私國際報告顯示，Android應用程式商店Google Play中，有42.55％的免費應用程式與臉書共享數據，使臉書成為僅次於Google母公司Alphabet的第二大第三方追蹤器。臉書通常使用Facebook Business Tools追蹤其平台之外的用戶、非用戶及註銷用戶。這些應用程式透過臉書的SDK，與臉書共享數據，其中包括Spotify、Skyscanner、TripAdvisor、Shazam等知名App都被發現問題。

隱私國際在2018年8月及12月分別針對34款下載次數從1千萬到5億不等的知名Android應用程式進行分析，結果發現，有至少61%的應用程式會自動將數據傳輸到臉書，無論該使用者是否擁有臉書帳戶，或該使用者是否已登錄臉書。這些應用程式被開啟時便會將應用程式資訊傳至臉書的SDK上，這些資訊包括應用程式名稱及使用時間等。

若再使用Google廣告ID「AAID」或蘋果「IDFA」，即可描繪出使用者的活動、興趣、行為及習慣。廣告ID的主要目的是允許廣告客戶將來自不同應程式及網頁的用戶行為數據連結到全面的配置文件中，而這些特定應用程式，如穆斯林禱告應用程式、紀錄女性經期的應用程式、求職應用程式甚至是學講話的My Talking Tom都可能暴露個人資訊，如宗教信仰、性別、就業狀態等私人資訊。

部分應用程式則會定期發送非常詳細且內容敏感的資訊給臉書，如旅遊比價程式 Kayak。該應用程式會將使用者的航班搜尋訊息發送給臉書，包括使用者所設定的出發地點、出發機場
、出發日期、到達地點、到達機場、到達日期、人數甚至是艙等資訊及機票代碼等。

臉書在其Cookie政策中寫到，即便是沒有臉書帳戶，使用者也有選擇退出（opt-outs）的權利。但隱私國際對這項功能進行測試後，發現這項功能對本報告中所描述的數據共享沒有明顯影響。

以下是隱私國際點名的20款應用程式：

1. Calorie Counter -MyFitnessPal
2. Duolingo: Learn Languages Free
3. Family Locator - GPS Tracker
4. Indeed Job Search
5. Instant Heart Rate: HR Monitor & Pulse Checker
6. KAYAK Flights, Hotels & Cars
7. King James Bible (KJV) Free
8. Muslim Pro - Prayer Times, Azan, Quran & Qibla
9. My Talking Tom / My Talking Hank 等應用程式
10. Period Tracker Clue: Period, Ovulation Tracker App
11. Qibla Connect® Find Direction- Prayer, Azan, Quran
12. Shazam
13. Skyscanner - Cheap Flights, Hotels and Car Rental
14. Spotify - Music and Podcasts
15. Super-Bright LED Flashlight
16. The Weather Channel: Local Forecast & Weather Maps
17. TripAdvisor Hotels Flights Restaurants Attractions
18. VK
19. Yelp: Food, Shopping, Services Nearby
20. صلاتك Salatuk (Prayer time)

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關鍵字：應用程式,臉書,APP,隱私權,Android

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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