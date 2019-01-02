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中磊前進美國CES　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

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▲中磊前進美國CES消費電子展　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案。（圖／中磊提供）

▲中磊前進美國CES消費電子展秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）今天（2日）宣布，即將在1月8日到11日在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2019消費電子大展，秀出新世代AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案，包括具影像辨識的高階網路攝影機、多功能物聯網閘道器，以及M-IoT感測器等技術應用。

物聯網被視為繼電腦、網際網路之後的第三波資訊革命，開創新商業模式與多元應用，研究機構Gartner更預估，2019年全球連網裝置數量將達142億個，2021年更將達到250億個，而這次中磊參展CES 2019，將與全球電信大廠及系統服務商就智慧物聯網應用進行廣泛交流，並展出新世代AIoT（AI人工智慧 + IoT物聯網）及M-IoT（Mobile IoT，行動物聯網）智慧物聯網解決方案。

中磊總經理王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，掌握市場需求，這次CES 2019展出新世代智慧物聯網解決方案，著重軟硬體系統整合能力，開啟跨產業合作服務，成為客戶最佳技術夥伴，共創產業新價值。

人工智慧（AI）與物聯網（IoT）匯流而成AIoT，被視為驅動智慧時代的核心關鍵，而中磊展出新世代具智慧影像辨識的高階網路攝影機，具人臉辨識、聲音偵測、動態錄影等功能，藉由深度學習技術，大幅縮短辨識反應時間及提升精準度，另外中磊物聯網閘道器作為連網裝置與雲端系統間的樞紐，可結合不同應用提供客製系統，讓消費者享受更便利的生活體驗。

至於中磊的M-IoT智慧物聯網解決方案，則可支援NB-IoT及LTE-M技術，具備成本低、長距傳輸、低耗電等特色，可廣泛應用於智慧電表、資產定位、醫療照護、環境監測等，擴展電信服務無限市場商機。

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關鍵字：中磊,CES,AIoT,M-IoT,智慧物聯網

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