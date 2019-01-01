陸第一百貨王府井集團董事長劉毅　心肌梗塞驟逝享年58歲

▲王府井集團董事長劉毅。（圖／北京商報）

大陸中心／綜合報導

大陸第一百貨「王府井百貨」的首旅集團總裁、王府井集團董事長劉毅，於12月31日突發大面積心肌梗塞離世，享年58歲。面對董事長劉毅驟逝，首旅集團正在安排相關事宜，處理人員表示事發「很突然」。

綜合陸媒報導，「王府井集團」的前身是號稱「新中國第一店」的北京市百貨大樓，隨著王府井大街一路從雜貨市場，轉型成為第一商業街，集團歷經三次轉型，包括1984年因「政企分離」改革，1993年股份制度改造，以及2015年擴展為電商業務型態，打造出大陸第一百貨集團，是業界發展的最大零售集團。

劉毅出生於1960年11月，畢業於清華大學工商管理碩士；曾任職於北京市旅遊局，1998年進入北京旅遊集團，在1999至2004年間，擔任首旅股份董事長、總經理、黨委書記；隨後職務發生多次變化，進入王府井董事會前，也擔任過首旅集團副董事長、總裁、黨委副書記。同時，劉毅還擔任著北京市第十四屆人大代表、北京市對外友好協會副會長和京城企業協會副會長等職務。

2016年4月，王府井公告，依照北京市國資委的統一安排，提名劉毅擔任第八屆董事會董事，任期與現第八屆董事會一致，並提請公司2015年年度股東大會選舉；劉毅正式進入董事會。

劉毅12月15日曾至天津市靜海區，融商京津冀汽車金融交易中心項目地，與該地政府部門圍繞合作進行座談；12月18日，劉毅還曾與西安市雁塔區政府官員會面，商談首旅集團在該區投資。

根據了解，劉毅最近的一次公開活動，是2018年11月7日，首旅集團黨委副書記、副董事長、總經理劉毅曾到全聚德上海區域公司調研區域發展情況；這是官網上所公告劉毅最後一次公開露面。