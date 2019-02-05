屏東深夜奇景！BMW無違和卡路中　三寶「隱藏版停車格」網友看傻

▲▼屏東深夜奇景！BMW無違和卡路中。（圖／翻攝自爆笑公社，下同）



網搜小組／屏東報導

屏東特有奇景！有民眾晚上行經屏東市中正路時，意外發現四線道中央分隔島間停著數量汽車，但仔細一看，一輛白色BMW特別顯眼，竟就停在路口斑馬線上。原來，那裡正是市中心知名24小時熱炒簡餐店，開店已經超過24年，當地人笑說是「西部日常」、「隱藏版停車位」、「滿滿的屏東味」！

全台各地路邊停車格通常都位在馬路邊，沿著路緣劃設格線，但有網友日前到屏東拍下一幕奇景，PO上「爆笑公社」笑說「大家來找碴！」照片中可見，中正、福建路口處附近，至少3輛汽車無縫卡進馬路中央分隔島間格，畫面完全「無違和」，僅有一輛白色BMW特別顯眼，直接停在斑馬線上，讓許多人傻眼驚呼「三寶專屬停車場」！

▲屏東網友澄清，這條路的分隔島中間確實有劃設停車格，只有上圖那輛白色賓士是違停。



不過，在地網友看了紛紛笑說這只是「屏東日常」、「偽裝成分隔島」、「我看10年了」、「歡迎光臨屏東市」，因為這些分隔島之間確實有劃設停車格，而且這種「隱藏版車位」會停的大多是高級進口車，但圖中的賓士車是明顯違停，因為地上根本沒格子，看起來是為了圖方便。

居民進一步解釋，其實中正、福建路口就在西部牛仔餐廳對面，每到深夜時段不僅車格停滿滿，類似的違停狀況也會特別嚴重，加上附近過去有夜市、KTV等商家，當地人早就見怪不怪。不過，Sogo百貨公司附近的路段確實特別，會在分隔島中間劃設車格。

▼當地人說，該路段因名店加持越夜越熱鬧。（圖／翻攝自臉書）



▼中正路上的分隔島間劃設不少車格，供民眾停車。（圖／翻攝自GoogleMap）