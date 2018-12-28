男友背叛娶別人…2年後傳訊「妳好嗎？」女曝分手後轉當禮儀師真相

▲原PO在男友背叛後，傷心欲絕投入禮儀師的工作行列。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「最近如何呢？」一名女網友在臉書爆廢公社PO文，表示2年前男友背叛與別人步入禮堂，心灰意冷的她只好轉身投入禮儀師的工作行列，如今事過境遷，前男友還突然捎來訊息問她「過得好不好？」原PO感傷地說，那時候沒有機會參加他的婚禮，「但也想看看有沒有一絲機會看到你的告別式……！」

原PO表示，已經2年沒聯絡的前男友無預警傳來訊息，關心「最近如何呢？有搬家嗎？搬到有電梯的嗎？」雖然心中滿是訝異與驚嚇，但原PO表面上仍然淡定簡短回復，「很好，搬了，住一樓」；儘管得到冷淡的回應，但前男友仍裝得熱絡，像是在和好久不見的老朋友寒喧一樣，「爬六樓太累了齁！那很方便，有比較好就好，祝福你！」

▲已經2年沒聯絡的前男友突然又捎來訊息關心。（圖／翻攝爆料公社粉絲團）

「我確定了一件事，他（前男友）還活著……！」原PO回憶，2年前因為男友的背叛，2人最終走向分手一途、成了彼此生命中的陌生人，在2人分開後，男友還與他人結婚，攜手共度終生；原PO感嘆「我一直很希望這訊息是靈異現象，因為我一直好想告訴你，你離開後，我去做禮儀公司，因為我沒有機會參加你的婚禮，但也想看看有沒有一絲機會看到你的告別式。」

面對過去的這段感情，現在的原PO非常坦然，「一轉眼，那種恨不在了，所以沒有過不去的事，只要找對了意念，一樣也可以過著過著就忘了，就像現在，我們只是陌生人。」

PO文曝光後，有網友留言安慰「應該是他現在過得不好，想找以前對他好的看看有沒有機會」、「或許是他驚覺到他真的做錯了，只是詢問你好不好，好讓他那顆愧疚的心情變少點吧」、「是我的話連回都不想回，幹嘛要回？」但也有網友認為只是傳個訊息問候，不要太大驚小怪，「這樣還好吧，別想太多囉」、「你會PO文，說明了你還沒真正放下」、「其實我覺得這是很正常的發言，不值得奇怪」、「他也沒怎樣啊，你不也沒封鎖他？」