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國民黨要培養年輕人　連勝文：個人背景不重要

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▲▼連戰小女兒連詠心婚禮,連勝文。（圖／記者徐政璿攝）

▲連勝文。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

九合一選雖然結束，儘管國民黨大勝，但世代交替、中生代接班問題也再度浮出，甚至將國民黨目前世代交替困境的責任，指向前總統馬英九。國民黨中央委員連勝文28日就發文說，他一直認為個人背景好不好，學歷高或低，並不重要，最重要的是「個人表現」，國民黨必須要建立「performance-based」的長期人才選用方式，至少他就是這樣在培養年輕人。

連勝文表示，國民黨世代交替已經喊了超過十年了，但執政時不做，等到在野時就變得更困難了；因為在上位者已無資源，也沒有足夠的位置，而在競爭者眾的情況下，自私的人就會把僅存的位置做為自己拚大位的政治資本，而沽名釣譽者，則會執著於「用人不分藍綠」的迷思，找一堆跟國民黨理念價值完全不同的人，變成個人衞隊，但國民黨一垮，這些人也就跑了！這樣下來，黨內人才，即便表現好，辛苦付出，也都意興闌珊了。

連勝文指出，他一直認為個人背景好不好，學歷高或低，並不重要，最重要的是「個人表現」！國民黨必須要建立「performance-based」的長期人才選用方式，以長期個人表現為基礎，給有「實質付出」的人表現機會，不因一兩次挫折而中斷，也不能只靠少數樣板，更不能靠拍馬屁來決定誰有機會，至少他就是這樣在培養年輕人。

連勝文說，必須承認國民黨內，像蔣乃辛或之前的蔡正元這種願意主動讓位的人並不多，所以他主張，讓65歲以上，長期表現傑出，同時還有意願服務的資深區域立委，升做不分區立委，建立國會資深議員制度，而讓青壯世代有意願者，去競選區域立委，這樣才能兼顧經驗與衝勁，發揮最大的戰力。

「國民黨不缺少數樣板，也不缺各種逢迎溢美之聲」，連勝文說，唯一缺的就是有能力改變現狀的人，可以大公無私，為國民黨的未來，真正樹立一套典範！希望我們在數年後，不會再看到類似的文章，只是主角從馬英九換成别人。

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關鍵字：國民黨,年輕人,連勝文

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