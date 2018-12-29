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立委補選／何志偉拚選戰不打柯P　陳思宇議員父入戰場

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▲北市立委補選，陳思宇、陳炳甫、何志偉。（合成照／本報資料照）

▲北市立委補選，陳思宇、陳炳甫、何志偉。（合成照／本報資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰落幕，立委補選戰開打，台北市士林、大同選區立委將於明年1月27日進行補選，由藍、綠、白陣營分別推出候選人陳炳甫、何志偉、陳思宇，三強鼎立戰火越燒越旺。曾任兩屆立委的何志偉地方經歷深厚，這次拚選戰不走傳統攻擊路線，甚至面對台北市長柯文哲嗆聲也不回擊，反倒是白色力量戰火猛烈，就連陳思宇議員父親陳建銘也加入戰場。

何志偉拚立委補選不走傳統攻擊對手路線，過去曾酸柯文哲是髒髒包，讓柯P受訪時連連嗆聲，但何志偉這次卻選擇不開砲。日前上電台節目面對主持人周玉蔻提問為何都不批柯P，何志偉強調，民進黨選舉大敗正在檢討期，台灣不缺口水，缺的是努力和汗水，他也認為自己EQ滿高的，笑稱吵架會吵輸人，沒必要和柯文哲對抗。

何志偉指出，白綠合作是假議題，因為自己過去跟柯市府也有很多政策合作，如果柯市長做得不好會批評，但好的政策也一定會支持。被柯文哲嗆聲也不回擊，何志偉說，候選人要做的是爭取選民最大的支持，他會盡力爭取，況且媽媽也常跟他說，做民意代表、做事都不可以讓人家流淚。

強調政治不缺口水，何志偉打選戰走溫馨路線，但對手「柯家軍」陳思宇態度顯得強硬，參選以來嗆聲頻頻，甚至議員父親陳建銘也加入戰場。不滿女兒對手何志偉把競選看板搭在自己競選服務處旁邊，陳建銘26日嗆何志偉，若自己競選總部旁老是有人設招牌，你不是很奇怪嗎？這種情況大家心知肚明，做到這種情況，「孰可忍，孰不可忍。」

陳建銘26日在臉書發文狠嗆，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦...議員選舉就故意把你嫂子的看板做在我總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧！（還用我的選舉口號做你的競選口號，有點創意好嗎！又不是沒錢抄人家的幹嘛？因為經驗是無可取代的耶⋯⋯）」

父親意外加入立委補選戰戰場，陳思宇表示，臉書是爸爸的自媒體空間自然有發言權利，何志偉卻是相當不滿，受訪時強調看版是支持者自動自發替自己掛上，背後還有段洋蔥故事，講到激動處更是忍不住哽咽，「這些小看版背後有一些幫助過我們的選民的故事，心理面的傷痕卻被傷害，很多的標籤我本來就會被貼，我也心甘情願被攻擊，但當你打到我選民的心的時候，這是不可原諒的。」

白綠因為選舉看板隔空互槓，陳建銘28日陪著女兒一起掃街拜票，他再強調選舉應該「比能力，而不是比看板。」何志偉面對頻頻嗆聲感嘆選戰主軸還是應該回歸到選民身上，盼選舉能把焦點放在政見討論。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉

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