淡水曙光祭擺攤　宏碁《未來怪》回收增設小7回收點

▲宏碁未來怪回收增設小7回收點。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今天（28日）宣布未來怪回收行動，增設超過5,000家的7-ELEVEN回收點，更從12/29到12/31三天，透過REnato Lab 與蘇打綠團長阿福合作，首度與Reborn淡水曙光祭跨年活動一起回收做公益。

宏碁從今年7月正式啟動「地球計畫」推動全球循環回收再利用，年度回收廢棄乾電池達到2噸、不限品牌的廢棄手機、筆電和平板電腦數量超過2000台，年度回收成長3倍，接下來不僅在全台宏碁服務中心、燦坤、失親兒基金會等共計326個據點可進行回收服務，更增設超過5,000家7-ELEVEN回收點，上網申請未來怪回收袋後即可進行回收。

▲宏碁未來怪回收擺攤淡水曙光祭。（圖／宏碁提供）

宏碁未來怪回收活動，以生動溫暖的未來怪故事引起共鳴，透過繪本進行環境教育，並提供多元的回收管道，依照循環性生產模式，讓廢電池可以重新回到生產鏈，這個計畫設計理念也在今年10月獲得經濟部工業局頒發的循環經濟創意競賽銅獎。

接下來元旦四天連假，宏碁持續回收行動，宏碁12/29-12/31將在淡水曙光祭跨年活動，設置地球回收計畫攤位，分享故事心得可獲得未來怪限量貼紙一張或未來怪回收箱1個，現場也可領取7-ELEVEN回收袋或現場進行廢電池、舊平板、手機和電腦回收，年度回收淨所得可支持失親兒順利上學，現場參加活動還有機會兌換幸福熱飲，曙光祭也有WowTaiwan「年輕人／島嶼的極限」、「蝴蝶效應」、「再生資源」以及「永續生活」四大主題特展，可以一起來聽音樂、吹海風、逛市集。

▲回收電池可以先上網站申請回收袋， 放入回收品後，拿至鄰近7-ELEVEN進行回收。（圖／宏碁提供）