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台廠組自駕車旗艦隊　工研院領軍攻感知次系統商機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲台廠組自駕車旗艦隊，工研院領軍攻感知次系統商機。（圖／工研院提供）

▲左起為車王電子暨華德動能董事長蔡裕慶、明泰科技事業體總經理陳燦彬、工研院資通所所長闕志克、經濟部技術處處長羅達生、行政院科技會報副執行秘書葉哲良、資策會副主任朱柏嘉、台中市交通局副局長馮輝昇、鼎天國際總監張坤傑。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院以「感知次系統」搶攻車輛自動安全及自駕車商機，今天(28日)宣布「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」，吸引10家業者加入，以感知次系統協助台灣ICT產業，搶攻車輛自動安全防護系統及自駕車應用商機。

全球汽車產業已逐漸轉型成為電動化、自動化、聯網化以及共享經濟，再加上11月無人載具科技創新實驗條例也完成三讀，納入無人車、無人船、無人機等載具，將可讓台灣在無人載具供應鏈上，搶得先機，吸引亞勳科技、鼎天國際、朋程科技、光寶科技、新鈳電子、英業達、車王電子、華電聯網、明泰科技及遠傳電信等廠商共組自駕車旗艦隊。
 
工研院資通所所長闕志克指出，透過「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」，能協助ICT產業踏入自駕車感知次系統的市場，同時，也可進一步帶動汽車電子廠商技術升級，例如感測器元件廠商，可透過該軟體演算法能讓產品升級，搭上國際主流大廠的供應鏈。
 
闕志克進一步表示，自駕車是汽車電子的進化版，自駕車就像一台會行走的超級電腦，是包含感知、決策、控制三大關鍵的智慧載具，而其中感知次系統，即是一種「融合多重感應器的軟體系統」，可應用在自駕車，也可應用於一般車輛，例如車輛駕駛輔助系統等，簡單來說，自動駕駛感知次系統，就像是擁有人類的感官視覺(攝影機)、聽覺(車聯網)、光達(觸覺)、方向感(GPS定位)，任何與駕駛有關的物件都須判讀，並能預測未來軌跡。

▲台廠組自駕車旗艦隊，工研院領軍攻感知次系統商機。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手業者共同打造國內首部自主研發的電動自駕中巴，左起為工研院資通所副所長鄭聖慶、經濟部技術處處長羅達生、台中市交通局副局長馮輝昇。（圖／工研院提供）
 
車王電子暨華德動能董事長蔡裕慶表示，車王電子投入自駕車感知次系統產業合作夥伴計畫有三大目的，首先，台灣資通訊（ICT）產業已經成熟，因此產業必須轉型，像這次的自動駕駛感知次系統技術，從感知、決策到控制就是三個非常龐大的系統，未來的機會就落在系統平台的建立及輸出。

蔡裕慶指出，台灣的交通運輸是一個非常獨特又複雜的系統，值得測試及研究，這套技術在台灣如果可行，在全世界的場域都可行，最後則是台灣的公共運輸系統都發展捷運，但是仍沒解決從捷運到家門口，最後一哩路的問題，如果能解決，就是全世界重大的突破。
 
根據工研院產科國際所調查，2030年因自駕車、車聯網與分享時代來臨，汽車交通行動服務（MaaS）將有8,000億美元商機，同時，觀察因自動駕駛車、聯網車輛可帶動先進駕駛安全輔助系統，如車用影像系統、盲點偵測、車道偏移、停車輔助系統、車用LED等產品，相較2017年台灣汽車電子產值可達新台幣2,080億元，預估2020年可超過2,700億元台幣，直逼台灣整車產值。
 
除此之外，自主研發的自動駕駛感知次系統與台廠，已經共同打造首部自主研發的電動自駕中巴，搭配台中花博在水湳智慧城場域作試運行，並開放民眾搭乘，活動到2019年1月20日止，民眾可以前往預約搭乘。

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關鍵字：自駕車,工研院,感知次系統,光寶科,英業達,車王電子,華電聯網,明泰科技,遠傳電信

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