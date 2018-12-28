全台13百貨跨年活動任你選　京站室內露營、內湖美麗華開演唱會

▲2019元旦百貨也推出跨年或慶祝活動，本圖為去年京站時尚廣場推出的跨年星空電影院。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

幾天後即將迎接全新2019年，想與朋友一同瘋派對，或是帶家人出門走走，全台百貨也推出跨年活動，無論是從12／31晚上開始狂歡，或是2019／1／1娛樂互動遊戲通通有，讓你新年第一天就開玩！

北部

京站時尚廣場

位於台北車站商圈的京站時尚廣場，12／31晚間8點舉辦「跨年露營派對」，在室內逛賞內精心佈置，同時還有超高人氣直播主陪參加者倒數，此外還有星空電影院活動，即起開放民眾報名，每頂帳篷收費2,400元，可容納4人，參加活動者還可抽中價值2.5萬元日月行館國際溫泉觀光酒店住宿劵、tokuyo肩頸樂揉捏按摩器等獎項。京站表示，目前報名已達8成。

▲京站時尚廣場今年再推室內露營，不怕風雨好好跨年。

內湖美麗華百樂園

擁有摩天輪的美麗華百樂園，今年花費百萬元推出300秒絢爛星空煙火，12／31晚上9點起，包括陳勢安、李佳薇、李宣榕、吳卓源、李英宏以及滅火器樂團都登台獻藝，旁邊還有美食市集讓民眾打牙祭。美麗華表示，今年煙火大升級，除有七彩繽紛的紅、黃、藍、紫、綠、金、銀花束，還有動感的彗星煙火，呈現出華麗的花朵類造型煙火，預計跨年當日約可吸引超過10萬人潮。

SOGO台北店

12／31跨年夜當天準備一系列活動，忠孝館有魔幻氣球Show與樂團現場表演，讓逛街民眾在充滿感情的歌聲中，為2018年劃下完美句點；復興館／敦化館也有爵士樂團現場演奏，用優雅而輕快的曲調迎接新年。

新光三越台北站前店

元旦當天下午2點，地下1樓外廣場有「2019早鳥運動會寶貝搬搬樂」活動，優勝者即可獲得施巴好禮，民眾須先於官網報名，限3至5歲小朋友報名參加。

新光三越信義新天地

元旦當天上午11點，在A8前廣場舉辦「飆汗廣場舞」活動，網紅廣場舞MAX老師，將帶領現場民眾在2019年第一天透過音樂暢快流汗感受身體呼吸，下午2點則在A11 4樓戶外廣場舉行百人挑戰，小嫻和Kimiko老師蒞臨現場教學。

禮客OUTLET公館店

禮客OUTLET公館店將於1／1元旦當天，推出禮客APP會員限量108份排隊免費「麥當勞元氣早餐」兌換券大FUN送，前108名排隊民眾就能免費吃。

新光三越桃園大有店

元旦當天下午3點，於館內1F大門口邀請新埔國小太鼓隊進行表演，讓鼓聲和人氣帶來喜氣。

中部

新光三越台中中港店

2019／1／1下午4點，請來momo家族活力唱跳，1樓水舞廣場香草姐姐和檸檬哥哥，帶領小朋友又唱又跳，為新的一年注入滿滿活力。

南部

新光三越台南中山店

元旦當天下午舉行宇宙人園遊會，讓會場化身濃濃日本祭典風味的園遊會，推出不僅有免費神籤可以來求好運、還有塔羅牌占卜活動以及各式小遊戲供民眾體驗。

新光三越台南新天地

元旦到11點開門時間，在西門廣場中的「晨間健身房」闖關，有機會獲得新年好禮「運動毛巾 Go To a Healthier Place」。

南紡夢時代購物中心

12／31及2019／1／1共2日下午3點至晚上9點，戶外中華東路廣場舉辦「啊~布創市集 迎新手作親子派對」，現場獨家推出憑市集消費滿300元，可至市集服務台參加抽獎，有機會獲得免費親子手作體驗券；12／31晚上7點，還有高如穎彈唱表演。

▲南紡夢時代請來歌手現場表演。

新光三越高雄三多店

下午3點在11F活動廣場，舉辦柯基犬coffee粉絲見面會，「柯基犬coffee」爸並號召廣大粉絲們帶著滿滿朝氣報到，為2019年第一天注入滿滿活力，一同迎接新年。

高雄義大遊樂世界

2019跨年夜「紫耀義大 義起享樂」今年推出999秒3D藝術煙火秀，結合立體矩陣和各式高空煙火，呈現出3D效果般的立體震撼。12／31中午12點起於永達技術學院仁武分校，提供免費接駁專車及臨時停車場，義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。詳細交通資訊請見活動官網http://www.edaworld.com.tw/2019/