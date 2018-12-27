齊柏林20萬張作品曝光！　12／27生日募「3000人計畫」

▲齊柏林空間共建計畫在12月27日正式起跑。（圖／齊柏林基金會提供，下同）

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導演齊柏林2017年意外喪生，他的夥伴們成立「看見．齊柏林基金會」，今天是齊柏林生日，發起「齊柏林空間」共建計畫，作為展示齊柏林紀錄的影像場館，盼募集3000人支持。

25年的飛行、超過30萬張的空拍，知名攝影師、紀錄片「看見台灣」導演齊柏林，從高空記錄台灣這座島嶼的美麗與哀愁，讓全台正視環境問題，並加速立法。

然而這一切，就在2017年6月10日，「看見台灣Ⅱ」開鏡記者會的2天後，在一場高空拍攝工作直升機失事意外中，齊柏林與他熱愛的事業，同時提前降落，離開人世。

▲齊柏林導演全身照。

即便哀傷與不捨，齊柏林的長期夥伴與好友們在今年2月成立「看見．齊柏林基金會」，希望扛起齊柏林未竟使命，讓他的精神能繼續在台灣深耕。

齊柏林基金會選在今天、也是齊柏林生日的這天，發起「齊柏林空間」共建計畫，透過群眾募資，預計號召3000人支持展館成立。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，「『看見台灣』露天首映會時，有幸能與全台各地超過3000名熱愛台灣的朋友們，齊聚一堂，如今希望再次號召3000名朋友成為齊柏林空間的共建人，重溫當年共同看見台灣的感動，也將齊導的空拍作品，永久獻給這片土地。」

「齊柏林空間」規劃落腳於淡水老街尾端的著名歷史建物「得忌利士洋行（後棟）」（新北市淡水區中正路316-1號），不只展出「看見台灣」的相關視覺，更典藏齊柏林生前的數千小時影像資料、超過10萬張底片以及20萬張數位照片，讓更多台灣人與來自各國的觀光客，持續看見台灣。

▲「齊柏林空間」規劃落腳於淡水老街尾端的得忌利士洋行。