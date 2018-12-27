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影／上岸時「嘴唇烏青、一動不動」　目擊者還原「越南觀光船翻覆事故」

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記者楊子萱／綜合報導

越南慶和的芽莊市附近海域26日發生翻船事故，船上載有21名大陸公民，其中有1人遇難、1名4歲女童性命垂危，正在醫院搶救。坐在碼頭邊的目擊者回憶，看到一名小女孩和約30歲的女子被送上岸，「醫護人員在搶救小女娃娃，大人則臉色發白，嘴皮烏青，現場嘴巴是張開的，一動不動。」

目擊現場的四川男表示，當時事發快艇的路線是從蠶島往返市中心，路程不到十分鐘，但包括他在內的多名遊客都說，當地的船「開得非常快」。

▲越南觀光船翻覆。（圖／翻攝自央視新聞）

▲救援人員將遊客救出。（圖／翻攝自央視新聞）

他回憶，當時大約是下午4點，他們的團在蠶島集合準備回市區，結果等了20多分鐘都沒有人來接，遊客們一直在詢問原因，「後面（後來）導遊給我們打電話說，我們之前坐的那個船出事了，換了艘船來接我們。」

後來，坐在碼頭邊的四川男看到1名小女孩和30歲左右的女子被送上岸，醫護人員就地進行急救措施。雖然兩人都穿著救生衣，但女子已經一動也不動、嘴唇烏青。

與四川男同團的女遊客證實，兩人被救上來時都有救生衣，「但是，我沒敢仔細看，因為遇難者的狀態已經（很不好）……。」

據目擊者陳述，最近芽莊一直下雨，只有25日短暫放晴，事發當天也是毛毛雨，風浪不算太大，但快艇開得蠻快的，最後不幸翻覆，遊船呈360度翻轉，底部朝上飄在海面上。

目擊的女遊客說，「現在心裡真的不是滋味，就發生在身邊，下午我們到碼頭就看到在搶救一個大人和一個小孩，當時看到他們躺在那裡，情緒一下就很低落了，很難受」；四川男則表示，「明天我們也要回國了，我們現在想的就是盡快回來。」

►►越南芽莊觀光船翻覆　船上載有21陸客「1死1命危」

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關鍵字：越南翻船,陸客,快艇,芽莊

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