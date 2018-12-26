馬提斯掛冠 分攤軍費喬不攏　川普或裁減駐韓美軍

▲南韓外交部長康京和表示，美、韓在分擔防衛費用問題上存在著重大分歧。（圖／路透社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前下令美軍撤出敍利亞，震撼國內外。美國國防部長馬提斯(Jim Mattis)接著就以「意見不合」為由提出辭呈。這一連串發展非但牽動中東局勢，同樣引發盟國憂心。南韓媒體最新報導，如果少了馬提斯居中協調，美國可能在分擔防衞費用及美軍駐韓問題上向南韓施壓。

川普周一(24日)在社群網站上發文指出：美國正在資助全球許多很富有的國家。這些國家從美國納稅人身上刮走很大利益。馬提斯不覺得這是個問題，但他覺得是，應該想辦法解決。

他同時指出，部分國會議員認為他不喜歡跟其他國家結盟，但他們錯了。他不滿的只是許多國家利用跟美國的友誼，在國防及貿易上取得好處。

南韓《中央日報》周三(26日)引述川普PO文指出， 美、韓自從今年3月起已就明年生效的「防衞費用分擔特別協定」(SMA)進行了10次對話，不過至今仍未能達成協議。有消息指出，當中的核心問題是美國希望大幅提高南韓負擔的防衞費用到兩倍，然而南韓今年的軍費已達9602億韓圜(約192億元讓台幣)。

南韓外長康京和周一(24日)受訪時表示，美、韓在分擔防衛費用問題上存在著重大分歧。不過雙方一致認同應維持堅固的同盟關係。

報導同時指出，南韓安全專家都對馬提斯卸任感到憂慮，他們認為萬一防衞費談判出現問題、或川普提出縮減駐韓美軍，到時候恐怕再難有人出來從中協調。

「亞洲大學」政治外交系教授金洪圭(譯音)指出，川普可能會以變更駐韓美軍地位或縮減駐軍規模作為談判策略。「峨山政策研究院」安全統一中心主任申範哲也指出，馬提斯卸任將使美國對韓政策更加難以捉摸。