鄭文燦發布小內閣　6名未當選市議員獲聘市府要職

▲鄭文燦發布小內閣名單。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日發布市府小內閣名單，副市長游建華、秘書長李憲明續任，另一副市長王明德因將出任桃機董事長，其職缺將待補；而有6名未當選的市議員，獲安排出任桃園果菜市場公司董事長等要職；另外在鄭文燦參選第一屆市長的輔選大將之一新聞處長張惇涵，因生涯規劃請辭，職務由原研考會主委詹賀舜接任。

鄭文燦表示，市府一級主管多半續任，異動局處長名單如下：原工務局長黃治峯調任副秘書長兼代理工務局長；社會局長古梓龍退休，由原勞動局長王安邦調任，地方稅務局長由該局副局長姚世昌升任，勞動局長則由副秘書長陳靜航接任。原經濟發展局長朱松偉借調期滿回任教職，由該局主任秘書郭裕信升任局長。體育局長夏金興轉任顧問並兼任府會聯絡小組成員，局長職務由該局副局長房瑞文代理。

▲邱素芬(右）接任桃園果菜市場公司董事長。▼許清順（左二）接任桃園大眾捷運公司副總經理職務。（圖／擷取自邱素芬、許清順臉書）



而在這次市議員選戰中未當選的市議員，不分藍綠有6人亦在這次小內閣人事發布中，獲安排出任要職。分別是民進黨籍的邱素芬接任桃園果菜市場公司董事長、許清順接任桃園大眾捷運公司副總經理職務、黃傅淑香、張肇良擔任市府顧問；另外，國民黨籍與無黨籍的葉明月、李雲強也獲聘市府顧問。

值得關注的是，在鄭文燦參選第一屆市長的輔選大將新聞處長張惇涵與秘書處處長顏子傑兩人，顏子傑續任，張惇涵則因生涯規劃請辭，其未來動向受注目。