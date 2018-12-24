2019宜蘭熊讚跨年晚會　蘭城新月廣場強勢登場

▲▼2019宜蘭熊讚跨年晚會，將在蘭城新月廣場強勢登場！宜蘭市公所邀請民眾參加這場精采絕倫的年度盛會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市公所將於31日晚上7時至翌日零時30分，在蘭城新月廣場辦理2019宜蘭熊讚跨年晚會，由DJ圓圓搭配派對魔人陳建男擔綱主持，演出陣容格外堅強，包括成語蕎、搖滾樂團NOOVY、有感覺樂團、J.SHEON、原子邦妮、安娜、Faye詹雯婷、邵雨薇、影歌主持3棲的全方位藝人黃品源，以及創作天王周興哲，歡迎民眾相邀到蘭城新月廣場，參加這場精采絕倫的年度盛會。

宜蘭市公所特別提醒民眾，跨年晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路2段以西）、西後街(舊城南路以北至南興街以南)與民權路2段38巷(民權路2段以北至舊城南路以南)實施封閉管制；神農路2段（民權路2段以北至中山路2段以南）、中山路2段及中山路3段（民權路1段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路2段以東至崇聖街以西）則實施彈性管制，請民眾行經管制路段時，繞道通行。

另外，宜蘭市觀光巴士也因應舊城南路交通管制，31日16時40分、17時20分與18時行駛的末3班車次，將不停靠宜蘭酒廠站及新月廣場站，車輛自宜蘭酒廠站前經武營街轉中山路3段接舊城南路往中山公園站。

市長江聰淵表示，政府應鼓勵不同對象平等參與文化活動為目標，藉此彌平文化落差，市公所本年度已陸續辦理宜蘭大拜拜星光音樂晚會、2018舊城聽老歌、當我們「童在一起」藝術饗宴、七夕情人節星光音樂晚會、市長盃宜蘭縣歌唱大賽與丟丟銅蘭城國際音樂節等活動，讓不同年齡層的民眾有多元選擇，可參與不同類型的藝文活動，而在即將邁入新年度的時刻，希望透過舉辦2019宜蘭熊讚跨年晚會，誠摯邀請民眾一同參與這場年度盛會，除了藉此保障人民參與文化生活的基本權利，更期許藉由勁歌熱舞讓所有民眾能放鬆心情，迎接嶄新的一年。

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