中道小學教學發表會　透過繪本快樂學數學

▲▼中道雙語小學「數學繪本的閱讀與教學」觀課暨發表會，讓家長實地體驗「數學繪本」的魅力。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中道雙語小學有鑑於許多學生在國小時期就已經對數學「保持距離」，所以不斷地研發能讓孩子對學習數學保持興趣的教學方式與學習模式。本學期起，透過「數學繪本」教學，除了讓孩子能在有意義的情境中運用數學知識外，更透過數學圖畫書提供孩子聚焦討論的機會。22日還舉辦了一場「數學繪本的閱讀與教學」觀課暨發表會，讓家長實地體驗「數學繪本」的魅力。

中道雙語小學表示，在一般人的學習經驗中，要把數學學好就必須要背很多公式，做很多計算練習。以致於許多學生對數學感到枯燥乏味，甚至抗拒學習，最終數學成為求學過程中最大的夢靨。



因此，在22日舉辦了一場「數學繪本的閱讀與教學」觀課暨發表會，雖然活動當天為「補班補課日」，但全校仍有超過7成的家長參加，每位學童家長均可入班參觀1節「數學繪本的教學與閱讀」以及1節「藝術涵養」的課程。

觀課暨發表會進行當中，家長們頻頻對孩子們在數學課中的積極與主動感到驚訝，因為這完全不像是一般的數學課，有精彩的故事、吸睛的圖像，並透過老師毫無冷場的講述，引發出學童們的邏輯思考、推理動機與解決問題的能力，並且鼓勵孩子們從彼此討論想法中學習溝通與發表的能力，因此所有課堂中的孩子們不但個個興致高昂，同時也獲得了絕佳的學習成效。

光課暨發表會告一段落後，家長們與教師密切互動並主動給予學校回饋，一位謝姓家長說：「很欣賞中道雙語小學勇於創新的教學方式並辦理觀課發表會的作法，這會讓我們更放心讓小孩在這邊求學；我可以從中道教師們的身上看到熱情與耐心，也可以從孩子的身上看到未來與希望！中道學園的教學品質真的是值得推薦給全宜蘭的家長，真的很棒！」。