嘉義遊憩新亮點　朴子水道頭日式宿舍區啟用

▲▼ 嘉義朴子水道頭日式風格宿舍經過規劃充滿文藝氣息。（圖／嘉義縣政府提供下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣「朴子日式洋風小鎮」計畫交出漂亮成績單，歷時近4年、斥資7,500萬元整修的第一批日式宿舍群，22日上午以「水道頭文創聚落」新身分現身，嘉義縣長張花冠記者會後邀請各界貴賓在中正路17號的日式宿舍擺席，邀請大家品茶、嘗輕食、喝咖啡、聊地方事。



「朴子日式洋風小鎮」以朴子市歷史文化為底蘊及重振昔日風華，做為新時代亮點櫥窗，修繕完成的房舍分別是山通路14號(東石國中舊校長宿舍)、山通路16號、18號，以及中正路1號、3號、11號、17號、21號等8棟宿舍，都是日治時期的警察及教師宿舍，宿舍群與東石國中、縣立圖書館形成完整的文教生活空間，取名「水道頭文創聚落」，已經完成招商，108年2月正式開放與大家見面。



水道頭文創聚落已完成招商的店家類型有陶藝、生活工藝、新住民特色飲食、在地文史與咖啡輕飲食等，這些都是嘉義人的故事與空間，每一個店家都以產品、創作表達嘉義人成長的記憶，遊客放慢腳步坐下來，放鬆心情享受休閒，和店家交換故事，絕對是每天都可以來充電的地方。



嘉義縣的文化資產在張縣長任內成長突飛猛進，但是106 年以前文資法沒有修改，只要指定古蹟或歷史建築，想要修，要等很久，中央補助經費少、限制又多，但是大家對舊宿舍區有感情，卻沒行動，縣府提出「日式洋風小鎮」計畫向觀光局申請經費修繕，讓文化底蘊帶動觀光發展，從中正路水塔到山通路這個區塊，目前含道路及綠美化改善已投入近1億元。



張花冠指出，已完成修繕的日式宿舍明年2月開張，大家不必再跑到台南或嘉義市了，因為這裡已經有了具在地元素的空間，她還聽說咖啡這家廠商來參加甄選的時候，說她返鄉駐點，是因為母親在50歲時喝到人生的第一口咖啡，為了媽媽放棄在台北辦公室當小主管，要在朴子和媽媽一起共享人生，她的弟弟也在國際咖啡比賽中拿過大獎，也回來嘉義了。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，在第一批日式宿舍群修繕用後，縣府巳經向交通部觀光局再爭取2,000萬元經費美化宿舍群周邊空間，擴大宿舍區的群聚效益，帶動朴子的改變，也讓日式生活空間的氛圍，成為現代生活中最值得回味的地方。