2019春運估疏運4.1億旅客創新高　增設台胞證售票機「購票更快」

▲2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國，下同）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸春運火車票將在23日開搶，今年預估客運量達4.1億人，創下歷年新高。春運從1月21日起至3月1日結束，想趁此機會出遊、探親的台灣朋友，記得購票採「實名制」必須使用台胞證，為了增加購票速度，鐵路總公司增加了卡式「回鄉證」和「台胞證」專用識讀設備範圍和數量，提高春運火車購票效率。

▲春運搶票開始，火車站內的自動售取票機前大排長龍。

根據《人民網》報導，鐵路總公司有關部門負責人指出，2019年鐵路春運從1月21日起至3月1日止，共40天，包括節前15天、節後25天，預計疏運4.1億（41330萬）旅客，同比增加3176萬人次，增長8.3%，估計日均發送1033萬人，創下歷年春運新高。

為了增加購票效率，鐵路總公司優化「回鄉證」網上註冊的核驗流程，今年可全程網上辦理，並擴大加裝「卡式回鄉證」和「台胞證」專用識讀設備，擴大設置範圍和數量，包括省級城市所在地車站、廣東省境內高鐵車站、京廣、京滬、杭深線所有高鐵車站皆已裝設，大陸全國鐵路500多車站內，共有2千多台「自動售取票機」。

▲廣深港高鐵香港西九龍站。

另外，今年開通的廣深港高鐵、江湛鐵路、昆楚大鐵路、哈佳鐵路等線路，以及即將開通的杭昌高鐵杭州至黃山段、京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、哈爾濱至牡丹江高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍巖鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路等10條鐵路新線，將首次投入春運，為疏運人潮增加效率。