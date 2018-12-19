　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

小孩要長高　鮮奶、奶粉、保久乳哪個最營養？

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

牛奶、羊奶等乳飲，含有蛋白質、脂肪、礦物質、碳水化合物與多種維生素，一直是我們這些媽媽替孩子挑選飲料的優先品項，市面上的相關商品很多，但家長似乎總認為，鮮奶的營養價值遠高於保久乳、奶粉，真的是這樣嗎？

一般來說，我們都習慣從字面上來判斷，像「鮮奶」就聽起來比「保久乳」新鮮多了，但您知道嗎？其實，鮮乳跟保久乳的營養價值是一樣的，它們都是百分百生乳製成，「保久乳」經過高壓、高溫殺菌，與無菌裝填方式，就可長時間在室溫中存放。

奶粉是將殺菌後的生乳，以濃縮與噴霧乾燥的方式，將液體轉成粉末，雖然過程中可能損耗一些維生素，但其他營養成分，如鈣與蛋白質，依然被保留起來，而嬰兒喝的成長奶粉，更是額外加入許多營養成分，一點都不比鮮奶遜色。

調味乳，是以50%的乳品，再加上其他調味與精製糖製成，也就是說，雖然有一半的營養價值，但那些額外添加的東西，對寶貝的發育也是一大負擔，甚至造成孩童肥胖，不可不慎。

拿我們家來說，我對飲料這點非常堅持，女兒以白開水為主、鮮奶、保久乳、現搾果汁為輔，真的買不到別的，才會考慮其他選項，像女兒有些腸胃道問題，我偶爾會給她一瓶養樂多，但一天兩瓶不可能（笑）。

我仍再次強調，家長是孩子發展的守門員，您可以培養小孩對飲食的正確觀念與習慣，也能夠放縱小孩的食慾享受，但這一切結果都是孩子未來要承擔，吃下去的東西是助力還是阻力，全憑您一念之間。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,身高,牛奶,保久乳

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

未滿3歲不准玩　崩潰媽停機怒嗆新北耶誕城

超扯！崩潰媽照三餐盯場狂轟新北耶誕城　工讀慘被離職

哭哭討抱怎麼辦？綠玫瑰：訓練獨立要先培養他的安全感

見4歲狂粉守候　米妮暖心一抱：融化了

指甲咬到剩一半…聰明1招助孩子成功戒咬甲！

虐童新聞一再發生　綠玫瑰：不是不看，悲劇就不會發生

單親媽生病先安頓孩子再急診　綠玫瑰：別幫虐童找理由

小孩要長高　鮮奶、奶粉、保久乳哪個最營養？

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

小孩要長高　鮮奶、奶粉、保久乳哪個最營養？

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

親子熱門新聞

小孩要長高　哪種乳品最營養？

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

禽流感來！美乃滋、半熟蛋…別吃

8歲外甥亂說話　阿姨：嫁不出去..

剖腹產寶寶愛哭鬧？原因讓人意想..

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

神奇胎內記憶！兒子吐露投胎過程

不婚生子可行嗎？生父認領前先想..

英國老嫗兩女兒嫁王子、億萬富翁

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

更多熱門

相關新聞

貧困縣學生牛奶倒水溝　校方澄清

湖南省邵陽市隆回縣是大陸國家級貧困縣，但當地羅洪中心小學的學生卻集體將營養牛奶倒入排水溝。事後，校方負責人表示，學生們倒掉的牛奶是喝不完的，校方出於對學生身體健康考慮，不建議把營養餐帶回家中食用。當地縣委、縣政府19日回應，已成立聯合調查組，責成供應企業整改。

給新手媽媽的一封信：相信自己

過世前　爺爺預留14年禮物給鄰居

越吃臉越爛！傷害皮膚的4食物公開

搖滾演唱會　女兒比歌詞給聽障父

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面