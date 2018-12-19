小孩要長高　鮮奶、奶粉、保久乳哪個最營養？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

牛奶、羊奶等乳飲，含有蛋白質、脂肪、礦物質、碳水化合物與多種維生素，一直是我們這些媽媽替孩子挑選飲料的優先品項，市面上的相關商品很多，但家長似乎總認為，鮮奶的營養價值遠高於保久乳、奶粉，真的是這樣嗎？

一般來說，我們都習慣從字面上來判斷，像「鮮奶」就聽起來比「保久乳」新鮮多了，但您知道嗎？其實，鮮乳跟保久乳的營養價值是一樣的，它們都是百分百生乳製成，「保久乳」經過高壓、高溫殺菌，與無菌裝填方式，就可長時間在室溫中存放。

奶粉是將殺菌後的生乳，以濃縮與噴霧乾燥的方式，將液體轉成粉末，雖然過程中可能損耗一些維生素，但其他營養成分，如鈣與蛋白質，依然被保留起來，而嬰兒喝的成長奶粉，更是額外加入許多營養成分，一點都不比鮮奶遜色。

調味乳，是以50%的乳品，再加上其他調味與精製糖製成，也就是說，雖然有一半的營養價值，但那些額外添加的東西，對寶貝的發育也是一大負擔，甚至造成孩童肥胖，不可不慎。

拿我們家來說，我對飲料這點非常堅持，女兒以白開水為主、鮮奶、保久乳、現搾果汁為輔，真的買不到別的，才會考慮其他選項，像女兒有些腸胃道問題，我偶爾會給她一瓶養樂多，但一天兩瓶不可能（笑）。

我仍再次強調，家長是孩子發展的守門員，您可以培養小孩對飲食的正確觀念與習慣，也能夠放縱小孩的食慾享受，但這一切結果都是孩子未來要承擔，吃下去的東西是助力還是阻力，全憑您一念之間。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。