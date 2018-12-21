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快訊／涉用台電回饋金買酒？高市民政局長張乃千爆遭搜索　雄檢深夜說明

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▲高雄地檢署發出新聞稿澄清並未搜索高雄市政府民政局 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄地檢署發出新聞稿澄清並未搜索高雄市政府民政局 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

就在準高雄市韓國瑜即將就任前，高雄市政府民政局傳出遭到搜索，甚至連民政局長張乃千也被約談，不過消息傳出之後，高雄地檢署在21日晚間10點零分發出新聞稿澄清，強調沒有搜索民政局，也沒有約談局長張乃千。

高雄地檢署的新聞稿澄清，因為偵辦案件需要，指揮法務部調查局高雄市調處人員前往高雄市政府民政局函調相關資料，並約詢該局人員，但是並沒有搜索民政局，也沒有傳喚局長或是前往局長搜索。

▲高雄市政府民政局長張乃千 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市政府民政局長張乃千 。（圖／翻攝當事人臉書）

不過究竟高雄地檢署在查什麼案子，媒體報導疑似有人檢舉民政局長張乃千，涉嫌違法用台電回饋金買酒，送給長官和特定對象，但是偵辦內容是否是這樣，高雄地檢署並沒有回應，但是張乃千晚間針對這部份回應，當初用回饋金買一些物品是送給基層里長，並且強調依法行事，不敢逾越法令。

高雄市政府民政局長張乃千是前高雄市長陳菊旗下大將，今年48歲的他曾經擔任過高雄市政府副市長陳金德辦公室工作後來成為社會局長，最後在2015年8月調任民政局長，但是卻在2017年的時候，被人踢爆透過LINE通訊軟體，來動員區長系統支持劉世芳，引發「行政不中立」質疑。

當時面對爭議，張乃千當時回應自己是在下班時間拜託群組朋友，無關行政不中立。雖然不違法，但是觀感不佳。從這一件事情當中，更能證明他是陳菊愛將，因為當時劉世芳在民進黨黨內爭取高雄市長提名初選時，就是陳菊推薦的人選，所以這一次誤傳民政局遭到搜索以及個人被約談，也難怪會被受矚目。

▲高雄地檢署發新聞稿澄清並未約談高雄市民政局長張乃千 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄地檢署發新聞稿澄清並未約談高雄市民政局長張乃千 。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：高雄市政府,民政局,張乃千,陳菊,地檢署,雄檢

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