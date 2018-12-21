宜蘭縣第1處　員山社區公共托育家園開幕

▲▼宜蘭縣第1處社區型公共托育家園，21日開幕了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣第一處社區型公共托育家園,21日於員山國小熱鬧開幕囉！宜蘭縣政府希望透過這處托育家園的成立，讓縣內有送托嬰幼兒之家長多了一處友善托育環境的選擇，並打造平價、優質、普及的托育服務，支持育兒家庭讓父母能安心就業！目前家園仍在招生中，招生專線請洽：（03）965─3267、0933─989189。

宜蘭縣政府表示，為打造友善托育環境，結合校園餘裕空間，並採取公私協力模式，委由宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會，辦理「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，該家園的特點是收托12人，並在人力照顧比上以1比3的照顧比例，讓送托的嬰幼兒得到完整良好的照顧。

此外結合現行托嬰中心與居家保母的優勢，更提供民眾「負擔合理」、「照顧環境溫馨」、「服務內容透明」、「托育人員職涯友善」的托育服務選擇，期待創造出更具近便性及普及性的公共托育服務，並落實支持縣民家庭育兒及安心就業的理念。

宜蘭縣社會處長楊秀川表示，感謝員山國小提供校內2樓2間教室餘裕空間，讓宜蘭縣設立第1家社區公共托育家園，宜縣2018年至2020年，將透過申請衛生福利部前瞻計畫，持續運用學校餘裕空間，將增設8處社區公共托育家園，並透過遴聘專家學者定期訪視輔導及評鑑等機制維持良好托育服務品質，保障收托幼兒權益。