大眼妹子遮臉耍萌！手放開秒變「2倍巨大本壘板」　真相笑噴

▲日本寫真正妹千歲佳乃PO出搞笑拔智齒照。（圖／翻攝自推特／@chitose_yoshino）

網搜小組／綜合報導

拔智齒是人人都有的慘痛經驗，不但痛得要命還會變大種臉，就連正妹都逃不過，18歲的日本寫真正妹千歲佳乃（ちとせよしの）近期就在推特上PO出拔智齒的照片，成為推特上的話題，原先小臉的她，臉頰兩邊整個腫起來，她PO出前後對比圖，讓許多網友笑歪。

佳乃有一雙超可愛的大眼睛，甚至還有H罩材好身材，因為剛出道不久，知名度不高，不過近期卻靠著推特照片成為話題。她在自己的推特上PO出兩張對比圖，其中一張用兩手拖著腮幫子，露出無辜的大眼和淺淺的微笑，讓人好心動，但下一張就是手放開，原本的瓜子臉直接腫出兩坨麵龜，整張臉都變形了變成本壘板，簡直就像變了一個人。

這組搞笑對比照已經吸引近5萬個網友按讚，還有超過萬人轉推，之後千歲佳乃又公布了影片版，更加生動，只見她雙手一拿下，臉瞬間長大了一倍，自己都忍不住爆笑。她也提到，這組對比照是拔完智齒第二天拍的，其實剛拔完的時候更是腫到不行，讓她感到很沮喪。

▲千歲佳乃PO出剛拔完第一天照片。（圖／翻攝自推特／@chitose_yoshino）

許多網友都留言實在太搞笑，佳乃也強調這是真實狀況，並不是P圖。不過因為臉頰實在太腫，也有不少粉絲留言詢問狀況，表達關心之意，佳乃則回應不需要擔心，近幾日PO的照片中可以看到，似乎也已經消腫了不少。

▼千歲佳乃常分享辣照，秀出好身材。（圖／翻攝自推特／@chitose_yoshino）

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786q

►超Q《柴語錄》Line貼圖免費拿

https://line.me/R/ti/p/%40hvs8786...