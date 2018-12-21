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聯準會升息影響！道瓊指數崩盤跌464點「12月已狂瀉10%」

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▲美股下跌。（圖／路透社）

▲美股持續下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美股20日開盤就持續下跌，收盤時也未能保住，道瓊指數收盤下跌464.10點，跌幅1.99%，報22859.60點，5天內已經下跌了超過1700點；標普500指數下跌39.55點，跌幅1.58%，收在2467.41點；納斯達克指下跌108.40點，跌幅1.63%，報6528.41點。

道瓊指數和標普指數持續刷新自1931年經濟大蕭條以來，12月表現最差的紀錄，兩者都已經在本月下跌超過10%。另外，美國眾議院議長萊恩昨日宣布，總統川普表示，除非通過蓋美墨邊界圍牆的資金，否則不會簽署暫時援助的資金解決方案，意味著政府還是有可能關門，這樣的擔憂氣氛一度讓道瓊指數直接狂679點。

多支領頭的科技股收盤時也表現不佳，包含蘋果、亞馬遜、網飛（Netflix）都下跌超過2%，特斯拉則下跌超過5%。

最大的原因仍是與美國聯邦準備理事會（聯準會，Fed）昨日公布明年升息有關，該單位於19日宣布將升息1碼，把聯邦資金基準利率區間調升為2.25%至2.5%，採取較緊縮的貨幣政策以符合市場的預期。這是聯準會今年第4度升息，從2015年底啟動升息循環後，已經升息了第9次。

美國財經媒體CNBC報導，著名的對沖基金經理泰普(David Tepper)分析提到，Fed主席鮑威爾基本上已經顯示Fed的賣權失效，「Fed才不在乎標普指數在400點內的波動，但這才是真正的經濟，蠢蛋」。

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