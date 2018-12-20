食蛇龜大規模消失！保育等級從稀有變滅絕　全都是迷信惹的禍

▲食蛇龜保育等級已由「珍貴稀有」提升至「瀕臨滅絕」。（圖／中興大學提供）

記者許展溢／台北報導

台灣唯一的陸棲性淡水龜食蛇龜，長期受到盜獵和棲地破壞下，今年的保育等級已由「珍貴稀有」提升至「瀕臨滅絕」，財團法人日月光文教基金會贊助中興大學食蛇龜保育團隊，致力推動食蛇龜教育宣導與保育工作，今年已經帶回110隻食蛇龜。

▲吳聲海說，食蛇龜10年前的數量跟現在少了超過一大半，主要就是不停被盜獵。（圖／中興大學提供）

中興大學教授吳聲海說，食蛇龜10年前的數量跟現在少了超過一大半，主要就是不停被盜獵。保育團隊指出，食蛇龜快速消失就是有很多人迷信龜粄、龜肉的食療補效，把龜當作食藥材，或是作為寵物飼養，都讓商人靠龜價的炒作而賺錢，讓原本全島淺山區域隨處可見食蛇龜蹤跡，一步步走向滅亡。

▲食蛇龜生活在海拔1000公尺以下的淺山森林。（圖／中興大學提供）

保育團隊進一步說明，食蛇龜生活在海拔1000公尺以下的淺山森林，從蛋中孵出來之後，至少需要成長8到10年才能繁殖，成年後一隻龜每年最多也只產5顆蛋(通常2顆)，產蛋數量少，再加上3歲以下幼龜，因為殼軟，容易遭受鳥類、哺乳動物，如野狗、白鼻心等捕食，因此當成年的食蛇龜又不斷因環境和被盜獵，導致無法再為當地族群補充新血。

▲食蛇龜愛吃姑婆芋、香蕉、草莓、桑葚、芭蕉和蝸牛等。（圖／中興大學提供）

日月光文教基金會執行長汪渡村說，2016年開始贊助中興大學370萬元，明年還要贊助170萬元，讓中興大學食蛇龜保育團隊，透過保育教育宣導、規畫保育示範社區及改善救傷環境等方式，宣導食蛇龜保育工作，今年除深化棲地調查工作，也在中部山區找到一處合適棲地，讓食蛇龜和野生動物有個家，呼籲全民一起加入保育行列「帶食蛇龜回家」。