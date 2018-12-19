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東海出現「幽靈船」！神秘無人遊輪漂流　豪華船艙完好…細節曝光

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▲▼東海驚見無人漂流船，正由漁船拖回岸邊。（圖／翻攝北京青年報）

▲東海驚見神秘無人漂流船，正由漁船拖回岸邊。（圖／翻攝北京青年報）

大陸中心／綜合報導

東海海域驚見「幽靈船」？中國大陸浙江漁民18日清晨在距離舟山群島300海浬的東海作業時，突然發現一艘豪華遊輪靠近，詭異的是船上卻沒有任何船員。漁民登船查看，發現船內設施完好且相當豪華，但船上卻一個人也沒有，獨自在大海中漂流，相當詭異。

根據《澎湃新聞》報導，浙江岱山縣漁船「浙岱03158號」出海20多天，12月18日在東海海域拖網作業時，意外在大海發現這艘漂流海上的無人遊輪。漁船船長王衛平說，發現位置在東經127度17分、北緯30度40分，當時遊輪正好駛入漁船的航行路線上。

船員先用擴音器朝遊輪喊話，但一直沒有獲得回應，兩艘船靠近後，船員又用燈光朝遊輪照射查看，發現外觀有些破損，纜繩也斷了，研判可能受過撞擊，但奇怪的仍沒有看見任何人。

漁船船員決定登船查看，發現遊輪上的設施保存良好，且非常豪華，「駕駛艙跟飛機駕駛艙一樣。」船員從船上遺留的文字判斷，這艘無人船應該是一艘往返南韓釜山和日本福岡之間的遊輪。王衛平等人向有關當局回報後，決定用自己的漁船將這艘遊輪拖回岸邊，目前正往舟山漁港行進中，預計還需要3至4天時間才能回港。

另據《北京青年報》報導，王衛平透露，這艘無人遊輪長約30多公尺、寬約10多公尺，設備豪華並配備有四部大馬力主機，但船艙內似乎正在裝修，「凳子都被撤掉了」。另外，他們也在船艙內發現一張名片，顯示該船隸屬於「大亞高速海運公司」。

王衛平說，近期海上風浪較大，懷疑這艘船可能是原本靠在岸邊維修，被風浪吹斷纜繩才會漂流至舟山附近。報導指出，目前浙岱03158號漁船正用纜繩牽引著無人遊輪，預計最少還需要2天時間返回舟山港。報導提到，關於該遊輪的具體訊息，仍有待有關部門進一步確認。

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關鍵字：幽靈船,東海

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