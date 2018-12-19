差6票唐儀靜要求全部驗票　法院：7天內提出理由

▲參選台南市議員以6票之差失利的唐儀靜出庭要求全部驗票。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區市議員選舉，民進黨提名的唐儀靜，以6票之差輸給民進黨現任市議員王錦德，唐儀靜對王錦德提出當選無效之訴，要求全部重新驗票，台南地院12月19日下午2時30分進行首次開庭，聽取雙方說法。

唐儀靜民事起訴狀引用安南區其他部分候選人的監票資料佐證，指出此次選舉特定票匭計票不實的情況非常嚴重，且這次因為公投綁大選，造成各地有許多邊開票邊投票的情況，計票錯誤的情況是全國都有，她也以台北的柯文哲與丁守中的驗票結果為例，柯文哲最後票數少157票，丁守中少470票，因此唐儀靜要求全部重新驗票。

法官田幸艷裁示若唐儀靜要求全部驗票，則須於7日內提出相關理由。唐儀靜對此則表示這次公投綁大選，選務人員工作量可說是暴增，甚至還開票到半夜，而且邊開票邊投票的情況，不是只有台北才有，台南也有，證明這是全國性的程序瑕疵，若只有部分驗票，與事實明顯不合。

據了解，2018年11月24日晚上的選舉開票，受到公投綁大選影響，開票進度落後，安南區是全市最後一個完成開票作業的選舉區，台南市安南區10人參選應選6人，其中郭信良是現任副議長（民），李中岑（國）、林炳利（無）、郭清華（民）、王錦德（民）等人是現任市議員，無黨籍黃麗招是前國民黨籍市議員、此次捲土重來勢再必得。

開票一路只有王錦德與唐儀靜兩人激烈纏鬥爭最後1席，直到11月24日深夜近12時才由王錦德以7720票以6票險勝唐儀靜的7714票，讓唐儀靜在最後一票匭從贏變輸，讓支持者難以接受，即要求唐儀靜提訴訟。