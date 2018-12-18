屏科大李心主國際得獎無數　再獲教育部奧斯卡「技職之光」 　

▲屏科大時尚系徐秀如主任（左）與戴昌賢校長（中）共同勉勵李心主同學（右）。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學時尚設計與管理系碩士班李心主同學參加各項國際級專業競賽，以2金、2銀、1銅、2佳作與1特別獎佳績，獲得被稱為職界奧斯卡的教育部今年第14屆「技職之光」競賽卓越獎美容家政類殊榮，是這一屆美容家政類唯一獲獎人，更是屏科大首位獲獎的同學，讓全校師生感到與有榮焉。

▲屏科大時尚設計與管理系碩士班李心主與比賽時情形▼



2018第14屆教育部技職之光頒獎典禮於12月6日下午在台北市青少年發展處流行廣場舉行，從2864件優秀作品嚴格選出37組，競爭相當激烈，屏科大時尚設計與管理系碩士班李心主脫穎而出，相當不容易。

李心主開心地說，她踏入美髮美容家政領域，感謝一路走來遇見許多師長、前輩的栽培與提攜，尤其是時尚系主任徐秀如與謝清秀老師指導，帶領她參加國際性技能競賽，比賽過程與其他國際選手互相切蹉、學習，讓她提昇更多不同的視野，介意調整自己不足的地方，努力精進自己，終於看到成果。



徐秀如主任說，學校長年鼓勵學生參與國際性技能競賽，時尚系已展現出豐碩成果，未來希望能以傳承方式，將這份榮譽傳承青出於藍，為學校也為國家爭取更多榮譽再創佳績。

指導老師謝清秀副教授表示，「心主受到肯定的原因在於他勇於追求夢想的強烈企圖心，鎖定目標絕不放棄的精神，相信他將會是未來技職教育中發光發熱的一顆新星！」