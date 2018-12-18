　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

屏科大李心主國際得獎無數　再獲教育部奧斯卡「技職之光」 　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏科大李心主國際得獎無數　再獲教育部技職界奧斯卡「技職之光」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏科大時尚系徐秀如主任（左）與戴昌賢校長（中）共同勉勵李心主同學（右）。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導　　

屏東科技大學時尚設計與管理系碩士班李心主同學參加各項國際級專業競賽，以2金、2銀、1銅、2佳作與1特別獎佳績，獲得被稱為職界奧斯卡的教育部今年第14屆「技職之光」競賽卓越獎美容家政類殊榮，是這一屆美容家政類唯一獲獎人，更是屏科大首位獲獎的同學，讓全校師生感到與有榮焉。

▲屏科大李心主國際得獎無數　再獲教育部技職界奧斯卡「技職之光」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏科大時尚設計與管理系碩士班李心主與比賽時情形▼

▲屏科大李心主國際得獎無數　再獲教育部技職界奧斯卡「技職之光」。（圖／記者陳崑福翻攝）

2018第14屆教育部技職之光頒獎典禮於12月6日下午在台北市青少年發展處流行廣場舉行，從2864件優秀作品嚴格選出37組，競爭相當激烈，屏科大時尚設計與管理系碩士班李心主脫穎而出，相當不容易。

李心主開心地說，她踏入美髮美容家政領域，感謝一路走來遇見許多師長、前輩的栽培與提攜，尤其是時尚系主任徐秀如與謝清秀老師指導，帶領她參加國際性技能競賽，比賽過程與其他國際選手互相切蹉、學習，讓她提昇更多不同的視野，介意調整自己不足的地方，努力精進自己，終於看到成果。

徐秀如主任說，學校長年鼓勵學生參與國際性技能競賽，時尚系已展現出豐碩成果，未來希望能以傳承方式，將這份榮譽傳承青出於藍，為學校也為國家爭取更多榮譽再創佳績。

指導老師謝清秀副教授表示，「心主受到肯定的原因在於他勇於追求夢想的強烈企圖心，鎖定目標絕不放棄的精神，相信他將會是未來技職教育中發光發熱的一顆新星！」

ET快訊
韓國瑜爆「邀好萊塢巨星到高雄」！網揪關鍵字：真的大咖
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承

關鍵字：屏東科技大學,屏科大,時尚,碩士,李心主,技職之光

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

縣市幸福指數大調查　台東進步最多躍居第二名

新竹首見！飛鳳山發現受傷石虎　右腿嚴重變形恐需截肢

「鐵支牌」來囉！唯一大型重機1111　「超級車牌」6000開放搶標

苗栗「選後再算帳」　涉幫黨內議員當選人買票新市代恐丟官

屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破「逮41人聚賭」查扣現金4600

自殺防治有功！　台南公園所「官文賢、黃炳益」獲表揚

2遊客受困「神秘谷陰陽瀑布」1hr　警：地點相當隱匿

侵入左鎮菜寮化石館行竊　巡守隊協警圍捕逮人

社區友善通報網建功　成警台11線力逮2毒蟲

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

縣市幸福指數大調查　台東進步最多躍居第二名

新竹首見！飛鳳山發現受傷石虎　右腿嚴重變形恐需截肢

「鐵支牌」來囉！唯一大型重機1111　「超級車牌」6000開放搶標

苗栗「選後再算帳」　涉幫黨內議員當選人買票新市代恐丟官

屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破「逮41人聚賭」查扣現金4600

自殺防治有功！　台南公園所「官文賢、黃炳益」獲表揚

2遊客受困「神秘谷陰陽瀑布」1hr　警：地點相當隱匿

侵入左鎮菜寮化石館行竊　巡守隊協警圍捕逮人

社區友善通報網建功　成警台11線力逮2毒蟲

傳吳明機、謝政達接任新北副市長 林芥佑回歸新聞局

前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力

海上緊急攔截防疫！大陸漁船越界　船艙冰箱內搜出5.7公斤豬肉

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

張本智和多項最年輕紀錄　目標17歲的東京奧運奪金

拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

地方熱門新聞

排30分鐘買三寶便當！肉炸出只..

藍：賴清德、陳宗彥不要成罪人

就職典禮經費全台最高　縣府澄清

鄭文燦提六計畫　青埔特區高佔三..

屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破..

80歲台中爺賣菜苦：一天賺不到..

世界第三毒僧帽水母　竹南沙灘現..

桃市府局處長頻被關注　是否受鄭..

就職典禮簡約　1小時內完成

芎林發現受傷石虎　恐需面臨截肢

黃偉哲小內閣　許育典出任副市長

大型重機1111　開放搶標

行政院新建大樓　獲優等殊榮

高雄白玉苦瓜走紅　屏東青皮苦瓜..

更多熱門

相關新聞

平價鞋偽裝高檔貨　80網紅上當狂買

美國平價鞋品牌「Payless」近日和行銷公司合作，將品牌偽裝成「來自義大利」的精品「PAYLESSI」。在PAYLESSI的私人派對上，許多沒發現掉入陷阱的網紅們開心購物、大讚鞋子做工非常好，最後被告知真相所有人都不敢置信，這個實驗影片曝光後引發議論，「他們讓這些網紅看起來很蠢」。

謝金燕穿耶誕泰迪熊下衣失蹤

泫雅男友E'Dawn「大露花內褲」

歐陽娜娜、鄧紫棋私下最愛！

藍帶烘焙師　回屏科大沉澱再出發

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

小鬼鬆口「和妞妞關係」

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面