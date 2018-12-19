大陸推出「最嚴燃油車」新政　禁止新建獨立燃油車企業

▲最嚴燃油車新政。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會18日透露，新版汽車產業投資管理規定已經正式發布，將於2019年1月10日起施行，對比之前的規定，新規嚴格控制燃油車新增產能，將「不再批准新建獨立的燃油車企業」，也因此，被業界視為最嚴格的燃油車新政。

據《經濟參考報》報導，新規提高了純電動汽車企業的進入標準，對投資主體、技術水平、項目所在區域等，都提出了明確要求。

發改委指出，新辦法進一步加大了簡政放權力度，取消了汽車投資項目核准事項，全面改為地方備案管理，其中整車類投資項目由省級發改部門備案。同時，嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，進一步提高新建純電動汽車企業項目條件，積極引導新能源汽車健康有序發展。

此次新規的發布將對燃油汽車、純電動汽車、智能汽車等產品種類，投資導向、建設條件、監督管理等相關領域，以及事前、事中、事後管理環節，實現了全覆蓋、無死角。

例如，新規明確禁止新建獨立燃油車項目，對現有汽車企業擴大燃油汽車生產能力，並同時滿足上兩個年度汽車產能利用率均高於同產品類別行業平均水平、上兩個年度新能源汽車產量佔比均高於行業平均水準、產品具有國際競爭力等5項條件。

此外，新能源汽車的准入門檻也大幅提高，新規要求新建的獨立純電動汽車企業項目要有純電動汽車持續開發能力，純電動乘用車建設規模不低於10萬輛，純電動商用車不低於5000輛等。

專家表示，新的汽車投資管理規定對新能源汽車的針對性很強，例如對技術能力、建設規模的要求等，將從制度上杜絕「PPT造車」現象；對新能源汽車企業主要股東提出的標準，則有助於防範新能源汽車項目成為一個單純的資本遊戲，並真正落實健康有效的新能源汽車項目。

多位業內人士提到，新規將給新能源汽車整車和零組件企業帶來利好，尤其是技術實力和資金實力強大的企業，未來前景更加看好。