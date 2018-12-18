《憲法訴訟法》6度叩關終完成　大法官釋憲將成第四審

▲司法院祕書長呂太郎說明《憲法訴訟法》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院院會18日三讀通過《憲法訴訟法》，以往的大法官會議將改制為「憲法法庭」，釋憲制度將出現大變革。司法院隨即發布新聞，秘書長呂太郎表示，本法前5次提出修法草案均未能闖關，終於在第6次順利叩關，使大法官憲法審查效力及於終審法院確定判決，無闕漏的保障人民基本權。

司法院於1993年即公布《司法院大法官審理案件法》，但多年來歷經各界批評，司法院遂於1997、2002、2006、2008、2013年，5次提出《司法院大法官審理案件法》修法草案，但都未能成功。而在司改國是會議後，司法院為落實司法改革國是會議決議「建立效能、透明的大法官釋憲程序」，重新修正原來送審議之版本，引進裁判憲法審查制度，提出《憲法訴訟法》草案，第6次叩關，終於成功。

秘書長呂太郎表示，有鑒於大法官解釋亦屬司法權之一環，因此，本次修正以大法官審理案件全面司法化為取向，採取裁判化及法庭化之方式，以嚴謹訴訟程序與法院性質之憲法法庭運作模式。另外這次修法，使大法官憲法審查效力及於終審法院確定判決，無闕漏的保障人民基本權。外界認為，這就是確立大法官釋憲就是建立第四審制度。

司法院指出，本次修法重點包含：一、全面司法化、裁判化及法庭化，以符司法權本質。二、引進「裁判憲法審查」制度，無闕漏保障基本權。三、引進「法庭之友」制度，廣徵意見。四、公開透明憲法審查程序。五、調降憲法審查案件之表決門檻，提高審理效率。六、明定總統、副總統彈劾案件之審理規定。七、明定自公布後三年施行。

