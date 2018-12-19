不受孟晚舟事件影響　華為5G基地台出貨量達1萬個

▲華為今年營收1000億美元再創新高。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸電信商華為近來遭到以美國為首的多個盟國、電信商抵制其第五代移動通訊（5G）技術，但華為18日指出，今年已獲得25份5G商業合約，5G基地台出貨量也達到1萬個。而最近，不僅葡萄牙同意，印度也表示願意合作，讓華為深信他們仍然穩坐全球5G供應商龍頭。

華為輪值董事長胡厚崑在公司東莞園區的新聞發布會上表示，5G基站（基地台）出貨量已經達到1個，今年公司總營收將超過1000億美元（約新台幣3兆元），年增8.7%，「是公司歷史上的一個重大里程碑」。據了解，華為22017年營收為920億美元（約新台幣2.8兆元），其中有半數營收來自海外。

事實上，華為財務長孟晚舟日前在美國要求下，在加拿大被當地警方逮捕，整起事件造成全球金融市場動盪。路透社指出，雖然孟晚舟事件極受矚目，但華為仍宣稱其業務沒有受到中國官方干涉，也針對運營獨立性，著手和各國政府進行溝通。

報導提到，英國是華為最大的海外市場之一，華為計畫斥資20億美元進行安全整改，以解決英國方面的關切。葡萄牙最大電信營運商Altice也已和華為簽下5G合約。另外《印度報導》昨天指出，印度已經准許華為參與5G測試，宣告華為在全球市場上再下一城。