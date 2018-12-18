蔡英文座談「至少5人對他很不客氣啊」　要立委幫忙：你們要去留賴清德啊！

圖文／鏡週刊

總統蔡英文選後分梯次在官邸與民進黨立委座談，聽取立委對敗選的相關檢討意見。本刊調查，上週五（14日）傍晚蔡英文第4度邀部分黨籍立委座談時，席間不止一次提及：「你們要去留（行政院長）賴清德啊！」「你們要想辦法把賴清德留下來啊！」與會者認為，這代表蔡總統希望賴院長留任的意願非常強烈。

賴清德在敗選後第一時間口頭請辭，11月26日宣布接受慰留，但本月7日賴舉行「說明選後檢討結果」記者會時，賴當場表示，「時間一到他也會堅定離開」。外界認為賴去意甚堅，可能在立法院通過明年度總預算，大約明年1月中下旬左右離開。

當天座談與會立委包括高志鵬、林淑芬、吳琪銘、呂孫綾、陳賴素美、吳思瑤、邱議瑩、林岱樺、許智傑、陳亭妃等10位，而總統府副秘書長劉建忻、發言人黃重諺也都在場。

據了解，蔡英文先是對著與會者說：「你們要去留賴清德啊！」她還對主張內閣應總辭的許智傑說：「你怎麼會這樣對他說？這樣賴院長會以為你們希望他走，會心灰意冷。」許聞言尷尬地笑了幾句。緊接著，總統又說：「他（賴清德）到立法院，你們有至少5個人對他很不客氣啊！」

隨後，蔡總統問在場立委：「你們難道都想要賴清德下來？想換人當閣揆嗎？」與會立委則都連忙否認說：「沒有啊！我們都很支持賴院長。」蔡總統再次說：「那你們要想辦法把賴院長留下來啊！」

與會立委分析，總統這場會談除了聽立委的意見，表達最多的就是希望立委幫忙把賴清德留住，可見蔡英文並不希望賴清德辭職。

今天也有媒體報導賴清德再次遞辭呈，但總統府發言人林鶴明發新聞稿澄清「並無此事」。林強調，總統與院長仍就國政重要議題，持續保持溝通與運作，尤其當前最重要的工作，就是面對「非洲豬瘟」的疫情問題，做好最完善的防疫工作。



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