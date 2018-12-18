大陸最長壽城市：上海　人均壽命83.37歲直逼日本

▲上海的環境發展系統完善，人口結構趨向高齡化。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據上海市官方發布數據顯示，2017年上海戶籍人口平均壽命達83.37歲，其中女性平均壽命85.85歲仍較高，男性則是80.98歲，成為大陸最長壽城市，更直逼全球最高人均壽命國家前2名的日本和瑞士。

上海的發展隨著醫療進步與衛生環境改善，戶籍民眾期望歲數也穩定上升，已經進入高齡化階段。上海市疾病預防控制中心主管醫師虞慧婷指出，上海是高齡化嚴重城市，60歲以上老年人口佔總人口的31.6%，死亡率高於大陸平均水準，不過相較於一些死亡率較低且人口較少的城市，上海醫療衛生和經濟發展無疑都是第一。

上海人均壽命從1990年的75.46歲提高到2017年的83.37歲，不僅成為最長壽城市，更和全球最高人均壽命國家日本的83.7歲及瑞士的83.4歲非常接近。

▲上海應更注意讓老年人「健康長壽」。（示意圖／取自librestock網站）

衡量一個國家居民健康水準的主要指標，是人均壽命、嬰兒死亡率和孕產婦死亡率。上海的孕產婦死亡率創新低，市民健康目標已連續10多年達到國際已開發國家或區域的先進水準。

虞慧婷指出，人均壽命是以當下死亡率為基礎計算的，所反映的是當前的死亡水準，且未來的醫療水準不斷提升，所以人均壽命還可能會進一步提高。

上海市政府從2006年起啟動公共衛生三年行動計畫，大幅提升公共衛生服務體系能級、管理效能和技術水準。全市有156個救護分站，配置救護車773輛，達到平均每4萬人口配置1輛救護車標準，2017年急救69萬餘人次。

根據聯合國開發署公布的人類發展指數榜，大陸位居世界89名，其中健康壽命為66年，較多數已開發國家少10年。