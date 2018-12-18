開航倒數1年！星宇航空大規模招募　一口氣釋出200職缺

▲星宇航空開出最大規模招募。（圖／星宇航空提供）

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星宇航空即將迎接開航前倒數1年，而繼日前公佈明年1月將招募第二批機師後，星宇航空今（18）日釋出2019上半年逾200個職缺，包括14大類、63項，為成立以來最大規模之招募，星宇表示，期盼能吸引專業且對航空業有熱情的人才，加入星宇航空大家庭，共同朝2020開航的目標邁進。

董事長張國煒自星宇航空成立之初，即期許建立令人感到值得付出、有歸屬感的企業，員工與同事、主管的相處能像家人一樣和諧、同心。星宇航空自5月成立至今，員工數倍增，現今已達約300人，經由此次招募，人數預計可於明年中突破500人。

▲招募職缺囊括各大領域。（圖／星宇航空提供）

星宇航空計畫於2019年底展開營業銷售，目前積極建置機場作業、訂位票務中心、會員方案及票價準則等，更將著手延攬專才，組織優秀的一線團隊，招募職缺包含：航空客貨運收益管理及行銷、顧客服務、會員業務、機場地勤作業等。此外，本次新增數項BI商業智慧相關職缺，包括資料倉儲&BI商業智慧工程師、網站數據管理人員、數據交換管理主管、數據策略及規劃設計管理主管，期盼運用數據分析，更加了解及發現旅客需求，以不斷優化各項服務。

除了此次開出之職缺，星宇航空第二梯培訓機師同時持續招募中，明年更規畫陸續招募空服員、地勤人員及其他相關職務，至開航前，總計將有約1,000名的同仁一起打拼。2019年星宇航空將迎接10月份全台首架A321NEO，蓄勢待發以期提供旅客最高標準且新穎的航空運輸服務。

招募職缺詳情，可上星宇航空網站https://www.starlux-airlines.com查詢。