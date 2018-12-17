「最猛教授」僱傭兵闖IS戰區救學生　費用曝光驚呆網友：這麼便宜！

▲教授收到學生費拉斯的訣別簡訊，她立刻雇了傭兵前往伊拉克救援，如今救援行動的代價曝光。（圖／翻攝自Charlotta Turner推特）

記者趙蔡州／綜合報導

瑞典隆德大學（Lund University）一名攻讀博士的伊拉克籍學生，跟家人受困在伊斯蘭國（IS）的佔領區內，結果他的指導教授知情後，竟然馬上雇用一隊傭兵前往把他救出來。當初消息曝光立刻引發網露轟動，如今這場救援行動的代價也被公開，竟然只要6萬瑞典克朗（約20.4萬新台幣）引發討論。

綜合外媒報導，博士生費拉斯（Firas Jumaah）2014年在瑞典念書時，接獲妻子來信表示IS士兵占領了村莊，並且殺光所有男性、奴役所有婦女，他為了保護妻兒啟程飛回伊拉克，帶著家人逃到當地一間偏僻廢工廠躲藏，接著他就寫信的指導教授訣別，表示自己一週內沒有回去學校，恐怕就無法完成論文了。

但是沒想到他的指導教授夏洛塔（Charlotta Turner）收到簡訊後，竟立刻聯繫了隆德大學的保安負責人皮爾（Per Gustafson），並在皮爾的協助下與一間私人傭兵公司取得聯繫。傭兵公司經過幾天的縝密計劃與準備後，派了6名全副武裝的傭兵駕著2台車進入戰區，成功找到費拉斯及他的家人，並且平安將人護送離開伊拉克。

▲伊斯蘭國過去幾年在伊拉克瘋狂擴張，如今明面上的勢力已被多國聯軍剿滅，該組織目前轉入地下活動。（圖／路透社）

費拉斯現在已經完成在瑞典的學業獲得博士身份，目前正在馬爾默市（Malmo）一間製藥公司工作，他表示，受困當時，已經覺得沒有任何希望，自己之所以發出那封簡訊，只是想告訴教授發生了什麼事，也不知道他能幫他們做什麼，沒想到最後竟然真的靠著教授的幫忙脫困，令他充滿了感激。

根據報導，這一場救援行動總共花費6萬瑞典克朗，但費拉斯表示「我想就算要花20萬克朗，我也絕對會答應！」只要能逃離IS的魔爪他都願意。此外，瑞典一名工廠工人月收入是3.3萬克朗（約新台幣11.3萬元）；科學家則是4.2萬克朗（約新台幣14.4萬元）。

因此，費拉斯只需花費1個多月的薪水，就能還清雇用傭兵的費用。如果真如他所說，要花費20萬瑞典克朗的話，他也只需要半年就能還完，跟寫不出論文及做不完實驗的成本比較，花錢僱用傭兵實在太便宜了。