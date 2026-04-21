高市里長曾毒駕撞車判2月　民進黨「不予提名」最重開除黨籍

▲高雄市左營區自助里里長劉淯騰被爆出曾吸食K他命發生車禍被判判刑，民進黨高雄市黨部火速開鍘「不予提名」。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

年底市長、市議員、里長選舉即將登場，高雄市左營區自助里里長劉淯騰卻在最近被爆出，曾吸食K他命後開車上路，精神恍惚還擦撞路邊車輛，法院依公共危險罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。事件曝光後，民進黨高雄市黨部今（21）日火速開鍘，宣布2026年選舉「不予提名」，最重恐遭開除黨籍。

根據法院判決，劉淯騰是在2014年11月25日下午5時許，在高雄市區一處速食店廁所內施用第三級毒品K他命，竟仍駕車上路。約1小時後行經市區道路時，因毒品影響導致精神恍惚、反應遲鈍，直接擦撞停放路邊的2輛轎車。

警方到場發現他神情呆滯、步伐不穩，臉上還殘留白色粉末，車內更查扣K他命1包。經尿液檢驗，對愷他命及其代謝物呈陽性反應，證實毒駕無誤。

劉男坦承犯行，供稱因施用毒品影響精神狀態才釀禍。法官審酌他明知吸毒後會影響判斷與反應能力，仍執意開車上路，危及公共安全，依法判刑2月，得易科罰金。

此案近日再被翻出，也讓劉男里長身分備受檢視。民進黨高雄市黨部今召開提名小組會議，強調對毒駕「零容忍」，決議不再提名劉男參選2026年里長，並將啟動黨內評議程序，最嚴重可祭出開除黨籍處分。