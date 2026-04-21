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深夜專挑未上鎖汽車下手！虎尾連環竊案嫌犯落網　檢聲押獲准

▲虎尾警方調閱監視器畫面，鎖定連續行竊案嫌犯行蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警方調閱監視器畫面，鎖定連續行竊案嫌犯行蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣虎尾、土庫一帶自今年3月初起，接連傳出多起汽車內財物遭竊案件，讓居民人心惶惶。虎尾警分局獲報後展開追查，發現至少11起案件手法雷同，均為鎖定未上鎖車輛下手，經比對監視器畫面後發現犯嫌行跡與犯案所使用車輛，發現葉姓竊嫌涉有重嫌，立即整卷報請雲林地檢署林欣儀檢察官指揮偵辦。

虎尾警方調閱上百支監視器畫面，進而擴大追查發現鄰近北港分局，亦有3起汽車內現金遭竊案件，且竊盜手法手法相似，遂與北港分局共組專案小組，進一步調查指出，嫌犯專挑深夜時段，在巷弄與路邊逐一拉車門試探，若發現車門未鎖或車窗未關，便趁隙進入車內行竊，共竊取新臺幣約4萬元及皮包、空氣清淨機、藍芽耳機、行動電源……等物。

▲虎尾警方調閱監視器畫面，鎖定連續行竊案嫌犯行蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲竊嫌深夜潛入民宅社區，一一拉動門把發現有車門未上鎖，即進入車內搜刮有價物品。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方指出，葉嫌居無定所、行蹤飄忽，增加查緝難度，終於4月16日19時許，在嘉義縣太保市拘提葉嫌到案，惟贓款已花用殆盡。全案依竊盜罪移送雲林地方檢察署偵辦，且建請法院羈押。於4月17日由林欣儀檢察官訊後向雲林地方法院聲押獲准，後續將持續追查有無涉及其他竊盜案件。

警方呼籲，民眾停車務必確認車門上鎖、貴重物品勿留置車內，避免成為宵小覬覦目標，民眾若有車內物品遭竊，請立即與警方聯繫，若發現可疑人、車，請立即撥打110報案專線報案，警方針對危害民眾財產安全之宵小，定將積極查處全力打擊，以守護鄉親生命財產安全。

▲虎尾警方調閱監視器畫面，鎖定連續行竊案嫌犯行蹤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲竊嫌深夜潛入民宅社區，一一拉動門把發現有車門未上鎖，即進入車內搜刮有價物品。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

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