洗錢182億！台泰聯手破博弈、詐團台灣水房　主嫌爽買上億豪宅

▲刑事局國際科與泰國警方合作破獲幫博弈、詐騙集團洗錢的水房，逮21人。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局會同台灣刑事局國際刑警合作，泰警先在清邁查獲由馬來西亞人經營的網路賭博水房，經泰警調查資料發現有部分金流和網路足跡來自台灣，於是透過台警駐泰聯絡官會同刑事局展開追查，後來查出幫泰國博弈網站洗錢的跨國水房居然就設在台北內湖昇恆昌公司旁的商辦大樓，刑事局國際刑警從去年4月、9月、11月陸續發起三波拘提行動，成功逮捕台灣博弈水房主嫌羅男（49歲）及水房幹部、主管、職員共21名犯嫌，並查扣現金新臺幣845萬餘元、及羅姓主嫌大手筆在北市購買市價破億元豪宅，還有市值超過5千萬元的股票投資。







這次台泰跨國行動，是由刑事局國際刑警科會同泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，並與高雄市刑大科偵隊、台中市刑大、雲林縣台西分局共組專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，泰國警方在清邁查獲馬國成員與泰籍人士組成洗錢水房，涉嫌利用東南亞「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助境外博弈網站洗錢，調查過程發現部分金流涉及幫詐團洗錢行為，並從中抽取1-2% 不等手續費。



專案小組接獲泰國警方調查水房情資後，去年4月持搜索票及拘票，在北市內湖區查獲2處據點，後續於同年9月及11月執行第二、三波查緝行動，陸續拘提主嫌羅男、幹部鄭男（42歲），以及主管許男、呂男（均32歲）與水房員工共計21人到案。根據台泰警方調查資料：從2023年9月至去年4月15日止，羅險等人協助博弈、詐騙集團洗錢達182億1516萬餘元新台幣，涉嫌不法所得約4億617萬餘元。







警方查出，羅嫌位於內湖水房皆受泰國水房集團以寄發泰國SIM卡門號，創立東南亞第三方支付帳號後，供應泰國博弈集團轉匯贓款洗錢，羅嫌為了增加收益，選擇與詐團及其他東南亞國家灰產合作，加上經手金流龐大獲利驚人，羅嫌等於每天睜開眼就有高額分潤贓款入帳。警方從他身上查扣豪宅、股票和現金就超過億元新台幣，另查扣泰達幣856654枚及以太幣、比特幣總值新台幣3千萬餘元、現金845萬餘元、總計新臺幣1億6551萬餘元。



刑事局訊後依涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、〈組織犯罪防制條例〉《刑法》賭博罪等罪嫌將21名犯嫌移送，羅嫌坦承經營賭博、詐騙水房，經檢察官複訊後聲押獲准，水房幹部鄭男裁定2百萬元交保。





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