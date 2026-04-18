毒駕拒檢狂逃闖社區撞民宅！桃園警破窗逮2嫌　車上抄出一堆毒

▲桃園市警局保安大隊員警察覺自小客車行跡可疑，示意停車受檢卻拒檢逃逸，雙方追逐至社區。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊員警今（18）日下午巡邏時，行經中壢區莊敬路附近，察覺一輛自小客車疑似刻意閃躲，員警要求停車受檢，自小客車隨即猛踩油門加速逃離，員警見狀立刻上前追捕，該車沿途高速逃逸，後來闖入私人社區撞壞門禁設施還失控撞上民宅，員警立即一擁而上破窗拘捕陳姓、詹姓男子到案，在車上起出海洛因、安非他命等毒品，偵訊後依公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲自小客車撞上路旁民宅進退不得，保大員警破窗逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

市警局保安大隊指出，保大員警今日下午1時許執行巡邏勤務，發現駕駛眼神疑似刻意閃躲，質疑行跡非常可疑，立即上前要求停車受檢，但自小客車不但拒檢，還猛踩油門加速逃離，保大員警上前追捕，並呼叫線上警力支援圍捕。

▲桃園市警局保安大隊第一中隊副中隊長鄭純家說明處理過程。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

自小客車為逃避警方攔查，沿途高速逃逸，最後闖入中壢區富強西街某處私人社區，還撞壞社區門禁管制設備，更失控撞上路旁民宅進退不得，員警見狀前破窗逮捕同為42歲的陳姓、詹姓男子到案，並在車內起獲海洛因、安非他命、依託咪酯菸彈等毒品，毛重44.72公克，全案依公共危險、妨害公務與毒品危害防制條例罪嫌依法移送偵辦。