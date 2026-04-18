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毒駕拒檢狂逃闖社區撞民宅！桃園警破窗逮2嫌　車上抄出一堆毒

▲桃園市警局保安大隊員警今日下午在中壢區莊敬路察覺自小客車行跡可疑，示意停車受檢卻拒檢逃逸。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲桃園市警局保安大隊員警察覺自小客車行跡可疑，示意停車受檢卻拒檢逃逸，雙方追逐至社區。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊員警今（18）日下午巡邏時，行經中壢區莊敬路附近，察覺一輛自小客車疑似刻意閃躲，員警要求停車受檢，自小客車隨即猛踩油門加速逃離，員警見狀立刻上前追捕，該車沿途高速逃逸，後來闖入私人社區撞壞門禁設施還失控撞上民宅，員警立即一擁而上破窗拘捕陳姓、詹姓男子到案，在車上起出海洛因、安非他命等毒品，偵訊後依公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲自小客車撞上路旁民宅進退不得，保大員警破窗逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲自小客車撞上路旁民宅進退不得，保大員警破窗逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

市警局保安大隊指出，保大員警今日下午1時許執行巡邏勤務，發現駕駛眼神疑似刻意閃躲，質疑行跡非常可疑，立即上前要求停車受檢，但自小客車不但拒檢，還猛踩油門加速逃離，保大員警上前追捕，並呼叫線上警力支援圍捕。

▲桃園市警局保安大隊第一中隊副中隊長鄭純家說明處理過程。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲桃園市警局保安大隊第一中隊副中隊長鄭純家說明處理過程。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

自小客車為逃避警方攔查，沿途高速逃逸，最後闖入中壢區富強西街某處私人社區，還撞壞社區門禁管制設備，更失控撞上路旁民宅進退不得，員警見狀前破窗逮捕同為42歲的陳姓、詹姓男子到案，並在車內起獲海洛因、安非他命、依託咪酯菸彈等毒品，毛重44.72公克，全案依公共危險、妨害公務與毒品危害防制條例罪嫌依法移送偵辦。

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