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快訊／銀泰佶詐貸吸金5.3億　檢調第二波搜索約談4人

▲▼詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻（負責人林室融、妻子許瑜芷）遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲銀泰佶生技負責人林室融已因涉嫌詐貸吸金4.3億元，遭收押禁見1個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

銀泰佶生技公司涉嫌先以假增資、假交易向銀行詐貸1.3億元，再以發展預防醫學商品營收可期的話術，印股票換鈔票，吸引民眾投資逾4億元，台北地檢署3月間發動首波偵查行動，將銀泰佶負責人林室融聲押禁見獲准後，檢察官21日再次指揮調查局兵分4路搜索，約談承詠生技公司王姓管理處長與財會、股務人員等4嫌到案。

檢調獲報，林室融夫妻涉嫌從2019年到2021年間，為銀泰佶公司連續虛偽增資達1.2億元，並找來商務公司配合製作假契約、虛增營收，向合庫、永豐等銀行詐貸1.3億元。

約在同一時期，銀泰佶從2020年開始，對外宣稱所生產的快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌遍及各大零售通路，其中洗手乳產品在台市佔率第一，2020年宣稱營收上看10億元，預計2021年申請興櫃，以販售股條的方式吸金。

檢察官李堯樺在首波約談行動後，將林依《銀行法》詐害銀行、《證交法》詐偽買賣有價證券等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，林妻許瑜芷和涉嫌協助製作假契約的游昆霖分別交保50萬元，21日再指揮調查局台北市調處搜索承詠生技等4處，並約談上次被限制出境、出海及住居地會計邱美玲，與王姓管理處長等人到案說明。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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