神鬼中士偷金融卡！14分鐘搬走部隊60萬　炒期貨翻車下場慘曝

▲高雄後備指揮部 。（圖／翻攝自Gppgle Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄後備指揮部一名26歲邱姓中士（已退伍），因投資失利欠下大筆債務，竟動起歪腦筋，趁長官不備偷走主計金融卡，還憑著熟記的帳號密碼「一人分飾四角」，短短14分鐘內突破層層網銀控管，硬生生把60萬元國庫資金轉走炒期貨，手法大膽宛如電影情節，最終仍難逃法網，遭檢方依貪污等罪起訴。

檢方調查，邱男於去年1月至9月支援主計業務，期間握有核銷、登打傳票及代理出納等權限，對整套財務流程瞭若指掌，去年9月4日，他趁主計胡姓主任不注意，偷走對方保管的金融卡，隨即在短短14分鐘內，接連登入出納、審核、核定與放行等4道程序，形同自己審自己、自己放行，完全無視內控規定。

誇張的是，邱男還利用平時掌握的同事與長官的帳密，偽造各級核准紀錄，成功將60萬元公款匯入邱姓友人的郵局帳戶，再轉進兩人共同掌控的期貨帳戶進行操作。直到出納人員返辦公室發現帳務對不起來、查無傳票，全案才曝光。

面對檢方偵辦，邱男起初矢口否認，辯稱只是「系統卡頓、操作失誤」，眼見證據一一浮現，又改口聲稱是為了「救一名想輕生的女性友人」。不過檢方調閱對話紀錄，發現他曾對友人表示「先讓我撐過這段時間」，說詞前後矛盾，難以採信。

檢方指出，雖然邱男已將60萬元全數繳回，但其利用職務之便掏空公款、破壞制度信任，情節重大，已嚴重踐踏軍中紀律與公務體系廉潔性，依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，以及竊盜、偽造準私文書等罪提起公訴。