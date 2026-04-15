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中國留學生下藥性侵女友！　拍片「凌虐3小時」重判11年

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲一名28歲的中國留學生多次對女友下藥，趁對方陷入深度昏迷時進行性侵與虐待。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合外電報導

德國慕尼黑法院於14日針對一起震驚社會的性侵案作出判決。一名28歲的中國留學生在攻讀碩士期間，竟多次對女友下藥，趁對方陷入深度昏迷時進行慘無人道的性侵與虐待，甚至將全程拍攝存檔。法官痛斥被告對女性充滿「極度駭人的蔑視」，最終依加重強姦與殺人未遂等罪名，重判該生11年3個月有期徒刑。

三種麻醉藥混餵女友　全程拍攝「最長性侵3小時」

根據《中央社》報導，這名被法院稱為「鍾義」（Zhongyi J.，音譯）的被告，於2023年前往德國攻讀機器人學碩士學位。

然而，他卻將所學與心思用在犯罪上，調查發現，他至少7次利用3種麻醉劑混合成的藥物餵食女友，導致受害者陷入劇烈昏迷，即使身體遭受劇痛也完全無法反抗。

更令人髮指的人，鍾義每次施暴都會架設設備拍攝整個過程，並將影片儲存在硬碟中。法院聲明指出，其中一次性侵過程竟然持續超過3小時；而受害者在藥物作用與虐待下，呼吸曾多次中斷，法官直言，受害者最終能僥倖存活下來，「純粹只是偶然」。

「連辦案人員都看下去」　法官怒斥蔑視人性

主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）在宣判時表示，此案揭露出的惡行展現了「對人性與女性極端駭人的蔑視」。法院更特別提到，這批被查獲的影像極度變態且殘暴，即便是一整天與罪案打交道的資深刑事調查人員，在審閱證據時都感到極度震驚與不適。

鍾義在審理過程中雖然坦承犯行，並表達了悔意，但法官認為，他對於自己行為的嚴重性仍缺乏完全的認知。最終法院認定他觸犯6項加重強姦罪及2項殺人未遂罪，判處11年3個月刑期。

德國版「畢立可案」　引發新一波#MeToo運動

此案的殘暴程度也讓外界聯想起法國震驚全球的「畢立可案」（Gisele Pelicot）。法國女子畢立可遭前夫下藥，並招攬數十名陌生男子對其性侵，她於2024年勇敢放棄匿名權，親自出庭指證，成為全球反抗性暴力的圖騰。

受到相關案件影響，德國社會近期也掀起一波針對網路與隱私性暴力的反擊。

德國女星費南德斯（Collien Fernandes）發現網路上充斥著以她為主角的偽造色情影片後，便引用畢立可的案例公開發聲，成功號召數千名民眾走上街頭，促成了德國新一波的「#MeToo」運動，要求法律更嚴格地保護女性免受各類性暴力侵害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113。
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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