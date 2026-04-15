男月收20萬「相親聽1職業」秒打槍　同行嘆：我賣了13年也受不了

▲原PO賣魚月賺20萬，相親對象一聽職業就打槍。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

與收入無關！一名網友在魚市場經營魚攤多年，月收入約20萬元，卻在相親時被打槍，讓他不解「明明我收入也不差！」就連擔任公務員的表姊也直言，若收入差不多，仍會傾向選工程師，因為比較有面子。貼文引發熱議，網友認為，關鍵不只是職業觀感，還包括作息、氣味與未來是否要幫忙攤販等現實考量。

一名男網友在Threads表示，自己經營魚攤多年，月收20萬左右，工作時間從凌晨4點到中午，如今想找對象相伴，未料在相親過程中，對方往往一聽到職業就興趣缺缺，甚至直接拒絕，讓他感到相當挫折，「明明我收入也不差！」

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為了解惑，他也詢問擔任公務員的表姊看法，對方直白坦言，如果收入差不多的情況下，自己也會傾向選擇工程師等一般職業，除了親戚朋友問起來比較有面子外，也坦言難以接受魚腥味。這番話讓原PO更加困惑，忍不住上網發問，「真的大多數女生都比較希望另一半有體面的工作嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛點出關鍵，「我女生，只擔心一件事…會不會在一起後就必須去幫忙你的攤販？」「找同行吧，不同產業的人…很難相處的」「之前跟肉販約會過，主要是女生上下班時間跟做市場買賣的對不上，約會時間很難挑，相處時間太少的話，很難培養感情」、「曾經有個相親介紹，開頭就是要我嫁過去一起養豬」、「不是體面工作的問題，而是生活品質的問題」。

賣魚13年不做了！過來人嘆臭味洗不掉

也有網友分享更現實的經驗，「認識一位魚販的兒子，老婆原本是櫃姐，後來被要求辭職幫忙，從每天打扮漂亮的女生，變成每天戴著手套在刮魚鱗，最讓人生氣的是老公後來外遇離婚」、「跟你同業…已轉行，賣魚真的超臭，我戴兩層手套還是臭，衣服怎麼刷、身體怎麼洗都還是有魚腥味，我賣了13年都受不了了，一般女生哪受得了」。