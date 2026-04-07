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「10年密碼記不住？」工程師否認掛勾詐團　法官列4疑點打臉

▲▼提款、領錢、ATM、銀行。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲工程師稱「密碼用10年記不住」，辯詞遭法官列4疑點打臉重判。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫PIXABAY）

記者郭世賢／基隆報導

台北市一名方姓工程師，因提供個人銀行帳戶供詐騙集團使用，導致5名民眾受騙匯款共計8萬餘元，遭檢方依幫助洗錢罪提起公訴。方男在庭審中否認犯行，辯稱自己因記憶力不佳，才將提款卡密碼寫在卡片上，並因遺失遭他人盜用，並非蓄意協助詐騙。基隆地方法院審理後，認定其說詞漏洞百出，列出四大疑點逐一駁斥打臉，最終判處有期徒刑5個月，併科罰金新台幣3萬元，全案仍可上訴。

判決指出，方男供稱其名下所有提款卡密碼均為同一組「592717」，且已使用長達10年，因工作繁忙才將密碼以奇異筆寫在卡片上。然而法官認為，方男身為專業工程師，具備一定智識程度，連複雜的機電設備維護工作都能勝任，卻聲稱記不住長期使用的密碼，顯不合理；更何況將密碼與提款卡同時書寫與存放，已違反一般常理，反而顯得刻意為之。

此外，方男稱事發後曾向警方報案並聯繫銀行掛失，但法院向警方查證後發現並無相關報案紀錄；銀行端資料也顯示，他是在帳戶出現異常交易24小時後才通報，且對於銀行詢問的報案案號無法說明。對於提款卡究竟由自己保管或交由女友持有，方男說法反覆，甚至連遺失卡片數量也交代不清，整體供述前後矛盾。

法院另指出，方男帳戶在遭利用前餘額僅剩21元，與常見「空帳戶」提供詐騙集團使用的手法相符。法官認為，方男不僅未對犯行坦承，亦未對受害人進行任何賠償，犯後態度不佳，缺乏悔意，徒增司法資源負擔。綜合相關事證，法院依幫助洗錢罪判處方男5個月徒刑，併科罰金3萬元。全案仍可依法提起上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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