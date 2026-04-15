國營男女工程師「13♡51」公然搞外遇　定情戒讓正宮崩潰提告

▲工程師和女同事在街上親暱牽手。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

國營事業一名李姓工程師與同組黃姓女同事「公器私用」搞曖昧，李男為了小三不僅動輒跟老婆吵架、搬回老家，還大膽在街頭跟女同事甜蜜牽手，甚至共用影音帳號追劇，誇張的是兩人還特製刻有名字諧音縮寫「13♡51」的定情戒，正宮翻出照片後當場氣炸提告求償，高雄地院審理後，判這對「國營鴛鴦」須連帶賠償30萬元。

判決指出，這名年薪破百萬的李姓工程師，與妻子婚後育有一子，原本家庭和樂，不料從2024年起，李男開始對妻子冷淡，動不動就大吵離家，甚至乾脆搬回老家住，搞得像分居。

李妻心碎之餘當起神探，沒想到發現丈夫早跟同公司的黃姓正妹工程師打得火熱，兩人不僅一週內密集約會好幾次，還在高雄街頭大方牽手「漫步雲端」好幾小時，完全沒把家裡的元配放在眼裡。

最讓李妻崩潰的是，她發現一張定情戒指的照片，上面刻著「13♡51」。據悉，這串數字正是兩人名字的諧音縮寫，象徵「一生（13）愛我（51）」，肉麻程度破表，面對妻子質問，李男非但沒愧疚，竟還大耍無賴冷回「有（外遇）又怎麼樣，沒有又怎麼樣，對現在來說有差嗎？」 態度極其囂張，李妻為此精神崩潰，還得求助心理諮商，心寒之下告上法院，求償百萬。

黃女上法庭時則辯稱，自己個性「大方坦率」，牽手只是正常社交，更厚臉皮表示「戒指照片只有一枚，哪能證明是定情物？」

法院審理時，法官勘驗證據認為兩人約會頻繁，且在大街上牽手長達數小時，根本就是熱戀情侶，明顯逾越一般同事社交分際。考量兩人分別是碩士學歷、高收入的國營事業員工，判李、黃兩人應連帶賠償李妻30萬元，全案可上訴。