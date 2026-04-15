22歲男大生撞車亡！父母痛失獨子心碎認屍…成大將致畢業證書

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市中西區昨(14)日上午發生一起死亡車禍，一名年僅22歲、就讀成功大學台灣文學系的莊姓男大生，騎機車行經路口時與左轉計程車發生猛烈碰撞，經送醫搶救仍宣告不治，家屬接獲噩耗後趕赴台南認屍。

警方調查，事故發生在昨天上午10時許，地點位於中西區成功路與中成路口，當時26歲林姓男子駕駛白色營業小客車沿成功路行駛，準備左轉中成路時，與對向直行的莊姓男大生機車發生碰撞，撞擊力道強烈，機車當場解體，零件四散。

▲成大男大生在台南市成功路與計程車發生碰撞，送醫不治。（圖／記者林東良翻攝）

從監視器畫面可見，兩車在路口中心對撞，莊男當場被拋飛越過轎車後重摔落地，巨大聲響嚇壞附近民眾。救護人員到場後緊急將人送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治，經檢察官會同法醫相驗，死因為車禍致創傷性血胸致創傷性休克。據了解，莊男是家中獨子，目前就讀於成功大學台灣文學系，家人得知噩耗從外地趕往台南認屍，面對獨子離世都悲痛不已。

成功大學副校長李俊璋表示，對於莊姓學生的不幸事件校方十分不捨遺憾，校方將會協助莊生申請急難救助金、平安保險金的相關理賠，案發後校方請社工師、心理師去協助撫慰家屬，系上會幫莊生聲請畢業證書，在莊生告別式時，送去靈堂致贈給莊生，另心理師也會對莊生同班同學進行心理輔導。

李俊璋副校長說，成大十分重視學生交通安全，學校設有交通安全委員會，成大與台南市警察局、交通局也長期密切配合，改善成大校內外及周邊交通安全設施，例如校內隨處可見的「減速墊」，目的就是維護學生安全，此外並提供交通安全教育宣導，建立學生交安觀念，此次莊生在校外發生不幸交通事故，校方也會再宣導學生遵守交通安全規則，無論開車、騎車均要遵守交安規則，減速慢行。