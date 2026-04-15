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社會 社會焦點 保障人權

男撞死人4天後才到案　辯「頭痛發燒、不知撞到人」被起訴

▲▼消防,救護車,快訊,緊急,119,殺人,命案,救災,搶救,救援,示意,急救,陳屍,自殺,輕生,示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲夏男撞死林姓女子還肇逃，被嘉義地檢署起訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

42歲夏姓男子開車行經嘉義縣太保市中山路2段時，撞死騎腳踏車的林姓女子並肇事逃逸，事後夏男經追緝到案，辯稱當時他感冒頭痛發燒，不知道有撞到人，但檢方調閱相關監視器畫面後，發現夏男當時有踩剎車，且後方車也鳴放喇叭，不採信夏男不知情的說法，依他涉犯過失致死、肇事逃逸罪提起公訴，並建請法官從重量刑。

起訴書指出，夏男於去年12月19日15時24分許，開車沿嘉義縣太保市中山路2段、由東往西方向行駛，行至該道路與民生路路口處時，夏男因疏於注意，向右偏行將騎腳踏車的林姓女子撞倒在地，導致林女頭部外傷、腦出血、左側鎖骨骨折等傷害。

沒想到夏男肇事後，連救護車都沒叫，逕自開車逃離現場。直到警消人員獲報到場，緊急將林女送往醫院治療，警方也追查肇事車輛，夏男才於23日經通知到案說明，然而林女於隔日(24日)因傷重不治身亡。

偵訊時，夏男坦承涉有過失致死犯行，但否認有肇事逃逸犯意，辯稱「我當時人不舒服，感冒頭痛發燒，四肢無力，才會不知道有撞到人。我沒有臉面對家屬。我有保強制責任險，但我不知道怎麼處理保險」。

不過檢方調閱監視器，發現林女本來騎在夏男右前方，夏男撞上林女時，曾亮起車後剎車燈，案發約14秒時，也可以聽到後方車輛鳴放喇叭聲，且夏男在肇事後有減速稍停，卻明知撞到人還駕車離去，且犯後推卸罪責，沒繳納車禍鑑定費3千元，導致本案不能順利送車禍鑑定，犯後態度不佳，依過失致死、肇事逃逸罪嫌，對夏男提起公訴。

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