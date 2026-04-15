台電台南辦大用戶座談　推用電自主管理助企業省電

▲台電台南區營業處舉辦大用戶座談會，邀集120戶企業參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著能源結構轉變，用電方式也正在被重新定義，台電台南區營業處15日上午舉辦「2026年度大用戶座談會」，邀集120戶契約容量達1000瓩以上的高壓用戶齊聚，針對時間電價、需量反應及節能策略進行交流，強化企業用電自主管理能力。

台電台南區營業處處長廖學智指出，本次座談會由他親自主持，邀請製造業、零售業、醫療、教育機構及百貨、交通運輸業等多元產業參與，聚焦「時間電價」、「需量反應」、「深度節能」以及「設備維護與復電程序」等關鍵議題，希望透過面對面溝通，協助企業掌握最新用電趨勢。

台電說明，隨著再生能源比例逐年提高，電力系統尖峰時段已逐漸移轉至傍晚，透過導入「時間電價」與「需量反應負載管理措施」，以價格誘因與分時電價設計，引導企業調整生產時段與用電模式，不僅可降低電費支出，也有助於減輕電網尖峰負載壓力。

廖學智進一步表示，今年座談會除電價機制外，也特別強化用電品質與安全議題，安排高壓用戶設備維護及復電程序宣導，提升用戶對自有設備管理的重視，並說明事故發生時的應變流程，以縮短停電影響時間。針對69kV以上特高壓用戶，亦由供電區營運處專責說明運轉機制與設備管理，確保大型產業穩定運作。

台電強調，每年舉辦座談會，除建立與大用戶之間的雙向溝通管道，也透過技術分享與「桌邊諮詢服務」，提供客製化建議，協助企業依生產特性調整製程，逐步邁向低碳節能發展。

此外，台電台南區營業處節能服務團持續推動「台電健檢先行，企業節能好行」，透過專業儀器提供節能診斷與分析報告，協助高耗能產業以更具成本效益的方式達成節電與減碳目標。台電表示，民眾與企業若有相關疑問，可撥打1911客服專線或洽各區營業處諮詢。