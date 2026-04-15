台南市推校園廚餘減量　從源頭到再利用打造永續循環

▲台南市教育局辦理校園廚餘減量研習，推動永續校園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

廚餘，不只是被丟棄的剩食，也是一場關於資源與習慣的考驗，面對全國關注的廚餘處理議題，台南市政府教育局以系統性策略出手，從「源頭減量」到「末端再利用」雙軌並行，逐步翻轉校園對廚餘的想像。

教育局於4月14日在新營國小舉辦校園午餐廚餘減量研習，課程涵蓋「黑水虻飼養與實務經驗」及「生廚餘堆肥」等主題，邀集各校午餐、飲食及食農教育承辦人員參與，透過專業講解與實務分享，強化校園整體推動量能，讓減量不只是口號，而是可操作的日常行動。

台南市長黃偉哲表示，因應非洲豬瘟防疫政策，中央全面禁止廚餘養豬，台南市已提前部署，協助學校由傳統處理模式轉型為「減量優先、資源化利用」的新方向。推動至今，在各校共同努力下，已成功減少廚餘量達36%。市府持續透過精準供餐、菜單優化與惜食教育，從源頭降低剩食產生，同時鼓勵學校發展多元再利用機制，提升廚餘價值。

教育局長鄭新輝指出，廚餘議題結合飲食、食農與環境教育，是一項跨領域的永續課題。教育局採取源頭減量與末端再利用並進策略，除持續深化惜食觀念外，也鼓勵學校依自身條件導入黑水虻處理或堆肥技術，讓廚餘轉化為可再利用資源，並融入課程教學，從校園延伸至社區實踐循環經濟。

新營國小校長曹欽瑋表示，此次研習強調「做中學、學中用」，除了提升教師與承辦人員的實務能力，也促進校際間經驗交流，讓相關策略能真正落實於日常校園運作之中。學校亦以「循環利用、永續共好」為理念，引導學生從生活中實踐惜食與減量。

教育局補充，本次研習邀請後壁國中分享黑水虻結合課程的實務經驗，透過生物轉化有效減少廚餘，並產出高蛋白飼料與有機肥料；同時由環保局專業講授生廚餘堆肥操作與管理，協助學校建立可長期運作的在地處理模式。未來將持續擴大辦理研習與輔導，深化各校執行力，並結合食農與環境教育，打造台南成為淨零永續城市典範。