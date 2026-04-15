台南山上花園水道博物館添藝術新貌　8座裝置作品正式揭幕

▲台南山上花園水道博物館設置8座公共藝術作品，正式揭幕亮相。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

百年水道，開始說新的故事。台南山上花園水道博物館迎來兼具歷史厚度與當代表達的公共藝術計畫，台灣自來水公司斥資2500萬元，在園區內設置8座裝置藝術，15日舉行揭幕儀式，為這座歷史場域注入全新文化能量。

台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，山上花園水道博物館前身為台南水道，百年前即肩負供應市區民生用水的重要任務，在功成身退後移撥台南市政府，經文化局整建活化，如今已成為國內知名水資源與觀光景點。此次首度規劃公共藝術進駐，透過8件作品展現水道歷史，也強化與市府的文化連結，讓場域從靜態展示轉為可感知、可體驗的公共美學空間。

台南市副市長葉澤山指出，公共藝術的導入，讓山上花園水道博物館從單一歷史場域，轉化為結合教育、休憩與文化體驗的複合空間。未來透過持續深化水文化保存與創新詮釋，不僅有助於帶動地方觀光，也將進一步強化市民文化認同，打造具國際視野的文化地標。

本次公共藝術設置案吸引18組藝術團隊投標，由自來水公司委託專案管理公司辦理評選，最終由物件美好設計有限公司脫穎而出。創作團隊透過細緻觀察場域特性，將水資源、工程記憶與自然意象轉化為具象且富有詩意與童趣的藝術語彙。

其中，設於核心圓環的〈水語森林〉為代表作，延續過往老榕樹的聚落記憶，透過雲霧與垂落結構重塑空間氛圍，使歷史精神得以延續；此外，光之柱、唧筒象、雨落之葉、幫浦豬、水錶壺、淨水蛙與夢小徑等作品，分布園區各節點，串聯動線與視覺體驗，讓藝術成為引導遊逛的媒介。



文化局表示，文化資產的保存不應僅止於歷史再現，而應透過轉譯與再創造融入當代生活。此次公共藝術將在地記憶轉化為可親近的藝術形式，讓民眾在遊走其間，不僅理解水道發展脈絡，也能重新感受水與生活之間的深刻連結。