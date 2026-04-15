　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南山上花園水道博物館添藝術新貌　8座裝置作品正式揭幕

▲台南山上花園水道博物館設置8座公共藝術作品，正式揭幕亮相。（記者林東良翻攝）

▲台南山上花園水道博物館設置8座公共藝術作品，正式揭幕亮相。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

百年水道，開始說新的故事。台南山上花園水道博物館迎來兼具歷史厚度與當代表達的公共藝術計畫，台灣自來水公司斥資2500萬元，在園區內設置8座裝置藝術，15日舉行揭幕儀式，為這座歷史場域注入全新文化能量。

台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，山上花園水道博物館前身為台南水道，百年前即肩負供應市區民生用水的重要任務，在功成身退後移撥台南市政府，經文化局整建活化，如今已成為國內知名水資源與觀光景點。此次首度規劃公共藝術進駐，透過8件作品展現水道歷史，也強化與市府的文化連結，讓場域從靜態展示轉為可感知、可體驗的公共美學空間。

台南市副市長葉澤山指出，公共藝術的導入，讓山上花園水道博物館從單一歷史場域，轉化為結合教育、休憩與文化體驗的複合空間。未來透過持續深化水文化保存與創新詮釋，不僅有助於帶動地方觀光，也將進一步強化市民文化認同，打造具國際視野的文化地標。

本次公共藝術設置案吸引18組藝術團隊投標，由自來水公司委託專案管理公司辦理評選，最終由物件美好設計有限公司脫穎而出。創作團隊透過細緻觀察場域特性，將水資源、工程記憶與自然意象轉化為具象且富有詩意與童趣的藝術語彙。

其中，設於核心圓環的〈水語森林〉為代表作，延續過往老榕樹的聚落記憶，透過雲霧與垂落結構重塑空間氛圍，使歷史精神得以延續；此外，光之柱、唧筒象、雨落之葉、幫浦豬、水錶壺、淨水蛙與夢小徑等作品，分布園區各節點，串聯動線與視覺體驗，讓藝術成為引導遊逛的媒介。


文化局表示，文化資產的保存不應僅止於歷史再現，而應透過轉譯與再創造融入當代生活。此次公共藝術將在地記憶轉化為可親近的藝術形式，讓民眾在遊走其間，不僅理解水道發展脈絡，也能重新感受水與生活之間的深刻連結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德：卸任後上法院
千萬獎金沒捐給體育基層！　李洋解釋原因
「台灣跑山獸」墜深谷！　失聯5天奇蹟獲救
白沙屯媽祖為何「最有個性」？粉紅超跑起源、大事記一次看
又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰激辯
羽壇震撼彈！丹麥「龍王」安賽龍宣布結束選手生涯
美軍自炸飛機！　一地焦黑殘骸衛星照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

中埔警破獲「善信投資」詐團　攔阻790萬財損逮6車手

議長盃軟網賽首度屏東登場　16議會509好手齊聚開打

立委陳冠廷攜手多部會　啟動奮起湖污水改善計畫 　

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

表揚志工楷模！屏東縣府頒獎肯定員工無私奉獻　傳遞正能量

「看見玉山」影像徵集活動即起開跑　評選30件傑出作品

台南山上花園水道博物館添藝術新貌　8座裝置作品正式揭幕

南紡母親節檔期開跑　最高回饋15%「棋」開得勝

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

中埔警破獲「善信投資」詐團　攔阻790萬財損逮6車手

議長盃軟網賽首度屏東登場　16議會509好手齊聚開打

立委陳冠廷攜手多部會　啟動奮起湖污水改善計畫 　

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

表揚志工楷模！屏東縣府頒獎肯定員工無私奉獻　傳遞正能量

「看見玉山」影像徵集活動即起開跑　評選30件傑出作品

台南山上花園水道博物館添藝術新貌　8座裝置作品正式揭幕

南紡母親節檔期開跑　最高回饋15%「棋」開得勝

快訊／台中大坑步道停車場　中年男倒臥車邊死亡

她轟教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　中市府：已依法究責

Claude將啟用身分驗證　高階功能須提供證件、即時自拍防濫用

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！　醫揭各年齡建議次數

親友借錢不還！律師教「3絕招」討回還拿更多：變5％定存

台鐵違反勞基法遭罰30萬為個案　業者：已建立追蹤機制

宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

快訊／住戶開窗「驚見1人躺2F平台」嚇壞！　無呼吸心跳送醫搶救中

【遭粿粿婚變】范姜彥豐出庭批「2人破壞我家庭」　爆早知王子逃兵

地方熱門新聞

金門棋牌社2年內爆增87%

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

從CPR到骨針技術全面升級南消打造高效救護團隊

花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎幸運兒抱走大獎

台南山上花園水道博物館添藝術新貌8座裝置作品正式揭幕

南投縣啟動國中會考獎勵雙軌方案

行政院工程會現勘台南捷運藍線一期工程經費審議過關後即可招標

南投星空季4／25信義鄉東埔起跑

基隆信二停車場ROT案招商啟動

防汛超前部署！台南消防第六大隊安南區實兵演練鎖定4處易淹水熱區

更多熱門

相關新聞

計程車左轉機車剎不住猛撞　騎士重摔送醫

計程車左轉機車剎不住猛撞　騎士重摔送醫

台南市中西區成功路與中成路口14日上午發生一起交通事故，一輛計程車左轉時，與對向直行機車發生擦撞，騎士被撞後騰空翻滾然後重摔落地，雙方都受傷送醫，現場一度影響交通。

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

台南女持菜刀闖漢堡店搶5千　警圍捕逮人

台南女持菜刀闖漢堡店搶5千　警圍捕逮人

關鍵字：

台南山上花園水道博物館裝置作品

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

語言治療師診間伸狼爪「孩子掙扎喊叫」　家長崩潰

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面