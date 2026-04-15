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一把剪刀傳遞溫度　台南義剪行動打造暖心城市

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局15日攜手台南市新娘秘書產業工會、台南市男子理髮職業工會，前往美善崇美工作坊、創義庇護工場及新營醫院舉辦公益義剪活動，為身心障礙者與機構住民提供免費剪髮服務，以實際行動傳遞社會溫暖。

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）

在黃偉哲市長推動「希望家園」政策下，勞工局積極串聯民間力量，讓專業走進需要的地方。此次活動特別選擇庇護工場作為服務據點，透過近距離互動，讓院生在輕鬆氛圍中接受服務。有院生在剪髮過程中開心唱起歌曲，現場氣氛溫馨自然，也讓義剪志工與服務對象之間建立起真誠交流。

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）

台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄表示，此次由他親自帶隊，號召多位志工攜帶專業設備前往新營醫院服務。志工們在剪髮過程中不僅注重造型與舒適度，也主動關心住民需求，讓理髮不只是服務，更是一段陪伴的時光。

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）
台南市新娘秘書產業工會理事方藝錡也指出，透過義剪活動，讓從業人員有機會運用專業回饋社會，同時培養工會成員的公益意識與社會責任，讓技能不只是工作，更成為連結人與人之間的橋梁。

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）
勞工局長王鑫基表示，兩大工會長期投入公益，將一技之長化為關懷行動，具體實踐照顧弱勢與關懷基層的理念。透過這樣的活動，不僅讓服務對象感受到社會溫度，也讓城市的善意持續流動。

▲台南市勞工局攜手工會舉辦公益義剪活動，關懷弱勢族群。（記者林東良翻攝，下同）

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